Le mythe de l’utilisation incomplète du cerveau est une légende urbaine selon laquelle la plupart des êtres humains n'utiliseraient que dix pour cent (pour la valeur la plus couramment citée) de leur cerveau.

Cette idée est souvent attribuée sans justification à plusieurs personnes. Une origine possible remonte à l'époque victorienne au cours de laquelle apparaît la théorie de la « réserve d’énergie » des psychologues de Harvard William James et Boris Sidis dans les années 1890. Pour vérifier leur théorie, ils élèvent un enfant prodige, William James Sidis, réputé avoir un prétendu QI de « 250-300 »[a].

On a également prêté à Albert Einstein la déclaration selon laquelle ses hautes capacités intellectuelles seraient dues à son aptitude à utiliser plus de 10 % de son cerveau[1].

Par association avec ce mythe, il est également dit qu’il serait possible d’exploiter ce potentiel par diverses méthodes et ainsi développer son intelligence[2]. Cette thèse a été abondamment reprise dans le New Age, avec des méthodes pour prétendument développer les 90 % manquants[3],[4].

Plusieurs facteurs participant à l’intelligence peuvent être développés par l’entraînement. Cependant l’idée que l'essentiel du cerveau reste inutilisé ne repose sur aucune observation ; s’il reste de nombreuses questions à propos du fonctionnement du cerveau, on sait néanmoins que chacune de ses aires possède une fonction connue[5],[6],[7].

Le mythe pourrait venir d'une suite de confusions journalistiques, à la suite de la découverte des cellules gliales qui constitueraient 90 % du cerveau, selon une croyance erronée[8] (50 % en réalité). Ces cellules n'étant pas des neurones, cela a pu laisser croire à une époque que 10 % seulement de notre cerveau nous servaient à penser.

Il a été exploité au sein d'un genre littéraire en vogue dans les années 1990 et 2000, mélangeant fiction et science, sans pour autant s'inscrire dans un cadre de science-fiction. Dan Brown et L'Encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber relayent par exemple cette idée reçue sans l'étayer de preuves scientifiques[réf. nécessaire]. En 2011, le film Limitless contribue à ancrer cette légende.

En 2014, l'argument du film Lucy de Luc Besson repose entièrement sur ce mythe[9].

Illustration du mythe des « 10 % ».

Le neurologue Barry Beyerstein (en)[10] propose sept types de preuves qui réfutent le mythe des dix pour cent :

Dans la culture populaire [ modifier | modifier le code ]

Dans Phénomène (1996) de Jon Turteltaub, le personnage principal, George Malley, se découvre des pouvoirs extraordinaires et apprend plus tard qu'il s'agit des conséquences d'une tumeur qui aurait activé certaines zones de son cerveau.

(1996) de Jon Turteltaub, le personnage principal, George Malley, se découvre des pouvoirs extraordinaires et apprend plus tard qu'il s'agit des conséquences d'une tumeur qui aurait activé certaines zones de son cerveau. Dans L'Apprenti Sorcier (2010) de Jon Turteltaub, le sorcier Balthazar Blake explique que c'est l'accès à la partie non utilisée du cerveau qui permet de recourir à la magie.

(2010) de Jon Turteltaub, le sorcier Balthazar Blake explique que c'est l'accès à la partie non utilisée du cerveau qui permet de recourir à la magie. Dans Inception (2010) de Christopher Nolan, il est fait allusion à une utilisation incomplète du cerveau lors de la scène où Dominic Cobb et Ariane sont à la terrasse d'un café. Don Cobb y dit également que l'on utilise qu'une fraction de notre cerveau lorsque l'on est éveillé, mais lorsqu'on dort, le cerveau est capable de presque tout.

(2010) de Christopher Nolan, il est fait allusion à une utilisation incomplète du cerveau lors de la scène où Dominic Cobb et Ariane sont à la terrasse d'un café. Don Cobb y dit également que l'on utilise qu'une fraction de notre cerveau lorsque l'on est éveillé, mais lorsqu'on dort, le cerveau est capable de presque tout. Dans Limitless (2011) de Neil Burger, une pilule dénommée NZT permet de décupler le QI d'un individu en lui rendant accessible la partie du cerveau inutilisée. Le film suggère aussi que certains grands dirigeants doivent leur réussite à cette drogue.

(2011) de Neil Burger, une pilule dénommée NZT permet de décupler le QI d'un individu en lui rendant accessible la partie du cerveau inutilisée. Le film suggère aussi que certains grands dirigeants doivent leur réussite à cette drogue. Dans Lucy (2014) de Luc Besson, à la suite de l'infiltration accidentelle d'une drogue dans son corps, une jeune femme voit ses capacités intellectuelles et physiques se développer. Cette substance « colonise » son cerveau, et lui octroie de nouveaux pouvoirs, jusqu'à ce qu'elle atteigne 100 % de ses capacités.

Dans la série Kyle XY , le héros de la série, Kyle, possède la capacité de se passer de sommeil en utilisant la totalité de son cerveau. Mais ce faisant, il s'expose à la menace permanente d'un AVC.

, le héros de la série, Kyle, possède la capacité de se passer de sommeil en utilisant la totalité de son cerveau. Mais ce faisant, il s'expose à la menace permanente d'un AVC. Dans la série Stargate SG-1 , l'épisode « Prototype » révèle qu'un individu capable d'utiliser plus de la moitié de son cerveau détient des pouvoirs télékinétiques. À partir de 100 % de taux d'utilisation, il peut même réaliser l'ascension spontanément. On retrouve aussi cette idée avec le personnage de Cassandra, lors d'une maladie cérébrale [ 11 ] .

, l'épisode « Prototype » révèle qu'un individu capable d'utiliser plus de la moitié de son cerveau détient des pouvoirs télékinétiques. À partir de 100 % de taux d'utilisation, il peut même réaliser l'ascension spontanément. On retrouve aussi cette idée avec le personnage de Cassandra, lors d'une maladie cérébrale . Dans la série Les 4400, l'organisation de Jordan Collier se promeut auprès du public en alléguant que chacun a le pouvoir de réveiller en lui la partie inutilisée de son cerveau.

Bande dessinée et manga [ modifier | modifier le code ]

Deathstroke, un personnage de comics de l'univers de DC Comics, a la capacité d'utiliser les 90 % restants de son cerveau, le rendant plus intelligent, puissant et rapide.

Dans JoJo's Bizarre Adventure (2005), le masque de pierre libère la capacité totale du cerveau, ce qui transforme les gens l'utilisant en vampires dotés d'une grande puissance de frappe, de saut, etc.

Notes et références [ modifier | modifier le code ]

(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé .