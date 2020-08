Peter Sloterdijk [ˈpeːtɐ ˈsloːtɐˌdaɪk][1], né le à Karlsruhe, est un philosophe et essayiste allemand. Professeur de philosophie et d'esthétique à la Hochschule für Gestaltung de Karlsruhe, il fut recteur (Rektor) du même établissement entre 2001 et 2015. Il enseigne aussi aux Beaux-Arts de Vienne.

Son père est hollandais et sa mère allemande. De 1968 à 1974, Sloterdijk poursuit des études de philosophie, d'histoire et de littérature allemande à l'Université de Munich. En 1975 il soutient une thèse sur la philosophie et l'histoire de l'autobiographie[2] à l'université de Hambourg. Par la suite, Sloterdijk entreprend, avec succès, une carrière d'écrivain à quoi s'ajoutent, à partir de 1992, des enseignements aux universités de Vienne et Karlsruhe.

Son premier essai philosophique, Critique de la raison cynique (Kritik der zynischen Vernunft), publié en 1983, bat le record de vente pour un livre de philosophie écrit en allemand et sera traduit en trente-deux langues[2]. L'ouvrage est salué par Jürgen Habermas qui le considère comme l'« événement le plus important depuis 1945 »[3]. Sloterdijk reçoit le prix littéraire Ernst-Robert-Curtius en 1993 et va accroître sa renommée en enseignant, entre autres à Paris, Zurich et New York.

À partir de 1998, Sloterdijk commence sa trilogie Sphères qui fait de lui un personnage reconnu dans le monde des lettres germaniques. À cela s'ajoutent des capacités pédagogiques et une clarté de propos qui lui permettent d'animer, de 2002 à 2012, en collaboration avec Rüdiger Safranski, l'émission télévisuelle philosophico-littéraire Glashaus : Philosophische Quartett (le « Quatuor philosophique ») sur la chaîne ZDF.

En septembre 1999 , Sloterdijk publie une conférence intitulée « Règles pour le parc humain : une lettre en réponse à la Lettre sur l'Humanisme de Heidegger » dans l'hebdomadaire Die Zeit qui donne lieu à un scandale très médiatisé. Le philosophe y propose une réflexion sur l'humanisme, la génétique et les problèmes posés par ce qu'il nomme la « domestication de l'être humain ». L'emploi du mot « Selektion » (très chargé de connotations en Allemagne depuis le nazisme) dans son texte lui vaut d'être sévèrement critiqué, notamment par Jürgen Habermas. Le terme est employé deux fois dans la conférence, dans le contexte de la « sélection natale », et mis en parallèle avec le mot « Lektion » (« leçon »), par analogie avec « Auslesen » (le « choix » de l'anthologie)[4].

La controverse s'est également poursuivie en France où Sloterdijk - qui s'exprime parfaitement en français - reçoit l'appui notamment de son traducteur Olivier Mannoni, de Bruno Latour, Éric Alliez, Jean Baudrillard et Régis Debray[5].

Il est nommé président (Rektor) de l'Académie d'art et de médias (Hochschule für Gestaltung ou HfG) de Karlsruhe en 2001. En 2005, il se fait confier la Chaire Emmanuel Levinas à Strasbourg pour deux semestres[6]. La même année, Sloterdijk dénonce le « non » français à la constitution européenne.

En 2006, il gravit le mont Ventoux à vélo[7]. Il pratique ce sport en amateur, et roule plusieurs milliers de kilomètres par an. Cette passion l'a conduit à réfléchir sur le dopage et la « théologie » du cyclisme évoqués par Barthes dans ses Mythologies.

Dans Colère et temps (2007), il entreprend une réflexion sur la politique à partir de ses expressions dans la colère. La colère devient le moteur de la politique. Cette colère peut se rassembler dans la société et former une banque pour une vengeance future. Après Nietzsche et Heidegger, Sloterdijk envisage le temps politique comme un vecteur de colère et de ressentiment. Cette étude de la colère d'un point de vue psychopolitique le mènera, dans La folie de Dieu (2008), à dénoncer les excès des trois monothéismes zélateurs se réclamant du récit d'Abraham, que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. S'il caractérise les forces en présence, son travail consiste à étudier les campagnes et les fronts soutenus historiquement par ces religions, à dessiner une matrice logico-psychologique expliquant l'intolérance de ces religions de l'Un, afin de proposer une manière ambitieuse de résoudre les conflits par un trialogue valorisant l'apprentissage d'une éthique de la civilisation.

De la même manière que Marx et Engels avaient écrit le Manifeste du parti communiste dans « l’idée de remplacer la fable d’un spectre répondant au nom de communisme par une autoproclamation combative du communisme réel», il entend dans Tu dois changer ta vie ! (2011), substituer au spectre sans cesse annoncé d’un retour du religieux, ce qu’il appelle une anthropotechnique de la vie en exercice. Si nous sommes tous des pratiquants (d'un certain type), ce n'est pas à partir de la religion que doit être entendu l'impératif absolu (dont elle n'est qu'un véhicule) mais à partir de l'art. C'est à partir d'un célèbre poème de Rilke qu'il nous donne à entendre « une autorité qui ne nous mette pas en esclavage», une autorité « dénuée d’arrogance». Tu dois changer ta vie ! est un manifeste perfectionniste, un livre « pour tous et pour personne» à l'écoute d'un impératif absolu de transformation de soi au sens nietzschéen ; aux antipodes de ces faux appels au dépassement de soi qui projettent des verticalités inversées, acrobatiques, répétitives et tristement hiérarchiques.

Prix et distinctions [ modifier | modifier le code ]

Ouvrages traduits en français [ modifier | modifier le code ]

Sphères Bulles, microsphérologie, Pauvert, 2002 Globes, macrosphérologie, Maren Sell, 2010 Écumes, sphérologie plurielle, Maren Sell, 2005

Ouvrages non traduits [ modifier | modifier le code ]

Ein epischer Versuch zur Philosophie der Psychologie , 1985

, 1985 Kopernikanische Mobilmachung und ptolemäische Abrüstung , 1987

, 1987 Zur Sprache kommen - Zur Welt kommen , Frankfurter Poetik-Vorlesungen, 1988

, Frankfurter Poetik-Vorlesungen, 1988 Versprechen auf Deutsch. Rede über das eigene Land , 1990

, 1990 Medien-Zeit. Drei gegenwartsdiagnostische Versuche , 1993

, 1993 Weltfremdheit , 1993

, 1993 Der starke Grund, zusammen zu sein. Erinnerungen an die Erfindung des Volkes , 1998

, 1998 Die Verachtung der Massen. Versuch über Kulturkämpfe in der modernen Gesellschaft , 2000

, 2000 Das Menschentreibhaus. Stichworte zur historischen und prophetischen Anthropologie , 2001

, 2001 Luftbeben. An den Wurzeln des Terrors , 2002

, 2002 Streß und Freiheit , Suhrkamp (Sonderdruck, Text der fünften Berliner Rede zur Freiheit), Berlin 2011 (ISBN 978-3-518-06207-4 )

, Suhrkamp (Sonderdruck, Text der fünften Berliner Rede zur Freiheit), Berlin 2011 Im Schatten des Sinai. Fußnote über Ursprünge und Wandlungen totaler Mitgliedschaft , Suhrkamp, Berlin 2013 (ISBN 978-3-518-12672-1 )

, Suhrkamp, Berlin 2013 Was geschah im 20. Jahrhundert?, Suhrkamp, 2017 (ISBN 978-3518467817 )