Échantillon de célite

Le kieselguhr (ou kieselgur, terme d'origine bas allemande) est une variété de diatomite, une roche sédimentaire siliceuse d'origine organique et fossile, se composant de restes fossilisés de diatomées. Sa granulométrie est généralement comprise entre 10 et 200 µm. Il est tendre et très léger en raison de sa forte porosité. Cette dernière propriété lui permet d'être utilisé pour la filtration dans l'industrie, notamment pour le vin et en brasserie.



Il est également appelé célite (marque générique connue en chimie), terre de diatomée et terre d'infusoires.

La célite est le résidu siliceux des valves de diatomées. Elle est récupérée après sédimentation.

L’essentiel de l’usage de la célite est la filtration, les autres usages étant aussi variés que la stabilisation d’explosif, la destruction d'insectes ou l'abrasion.

Résidu de filtration du vin par un filtre à diatomées

La filtration sur célite permet de retenir des particules de plus faible dimension que la filtration sur sable. Pour cette raison, la célite est utilisée pour l'épuration des eaux, par exemple des piscines. Contrairement au filtre à sable, la célite n’est pas régénérée.

La filtration sur célite est également pratiquée en chimie pour éliminer des résidus solides qui passeraient au travers d’un filtre en papier, ou qui boucheraient les dispositifs de filtration plus performants (frittés, membranes).

La granulométrie de la célite est idéale pour la filtration du vin qui peut ainsi être efficacement clarifié (voir photo).

Alfred Nobel a utilisé la célite pour stabiliser la nitroglycérine et empêcher qu’elle n’explose au choc. L’ensemble nitroglycérine-célite a été breveté sous le nom de dynamite en 1867. La célite absorbe jusqu'à 70 % de son poids de nitroglycérine[1].

Il sert également de pesticide naturel et non toxique, notamment en agriculture biologique : les particules de silice provoquent des lésions du tube digestif des insectes, en particulier les blattes, et des lésions superficielles de la carapace qui entraînent leur mort par déshydratation. Cette méthode est aussi efficace pour l'éradication des punaises de lit (voir l'article). Devant l'augmentation des surfaces et des produits issus de l'agriculture biologique, la terre de diatomée est de plus en plus étudiée par rapport à ses performances. De plus, la terre de diatomée de qualité alimentaire est proposée en vente dans le but de proposer aux propriétaires d'animaux domestiques et d'élevage, une alternative aux produits de synthèse. À ce titre, les institutions de recherche gouvernementale s'intéressent de plus en plus à l'efficacité de ce produit. Certains laboratoires ont notamment mené des études, destinées à savoir pourquoi certaines terres de diatomée faisaient preuve d'un résultat positif par rapport à d'autres, et démontraient ainsi une supposée efficacité. La méthodologie scientifique consiste entre autres à déterminer quels éléments chimiques, constituaient une pertinence dans l'action insecticide du produit. Effectivement, la terre de diatomée est composée en plus du dioxyde de silicium, d'une certaine quantité d'autres minéraux[2], dont des oligo-éléments. Le problème majeur rencontré par les éleveurs peut être la persistance des infestations, malgré l'application du produit. Une équipe du département d'entomologie indienne[3] dont le pays est particulièrement concerné par les problèmes de rendement agricole, a effectué des analyses : leur conclusion a montré dans leur cas une optimisation de l'effet insecticide, lorsque la terre de diatomée contenait une quantité significative d'oxyde de calcium et d'oxyde de manganèse. D'où la stratégie qui pourrait consister à associer plusieurs marques de terre de diatomée, afin d'améliorer les effets.

L’utilisation de la célite comme abrasif, par exemple dans le dentifrice, est possible mais également pour le polissage de métal. C'est un abrasif doux.

Ce matériau rentre dans la composition de certains ciments et bétons.

Thermostable, il peut subir une forte calcination et ne se transforme pas par dessiccation. Poreux, il peut servir d'isolant thermique.

Entre dans la composition des agents de texture pour certaines préparations de tabacs à chiquer.

La célite est issue d'algues brunes appelées chromophycophytes. Ces algues vivent soit seules, soit en groupe, réunies en ruban. Elles peuvent également adhérer à d’autres plantes aquatiques, sans toutefois avoir un statut de parasite[1].

Les diatomées se rencontrent dans la nature dès que de l’humidité est présente (mer, eau douce).

Notes et références [ modifier | modifier le code ]