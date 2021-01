Les Caïds est un film français réalisé par Robert Enrico, sorti en 1972.

Le film est une adaptation du roman de M.G. Braun : L'enfer est au sous-sol.

Thia et Murelli, qui vivent de spectacles de cascades automobiles, arrondissent leurs fins de mois en effectuant des petits cambriolages. Thia tombe par hasard sur une scène de jalousie où Jock tue dans un bar sa compagne et l'amant de celle-ci. Il décide d'aider Jock à s'en sortir et le recueille. Celui-ci ne tarde pas à tomber amoureux de Célia, la fille de Murelli, et le jeune couple assiste les deux compères sur un dernier gros coup. Mais rien ne va se passer comme prévu.