L’abbaye de Waverley (en anglais The Abbey of the Blessed Mary of Waverley) est une ancienne abbaye cistercienne située à proximité de Farnham, dans le district de Waverley (Surrey), en Angleterre. Comme la plupart des abbayes britanniques, elle a été fermée par Henry VIII durant la campagne de dissolution des monastères.

L'abbaye de Waverley est la première abbaye cistercienne fondée en Angleterre. C'est un groupe de douze moines, en plus de l'abbé (selon la tradition cistercienne), venant de l'Abbaye de l'Aumône en Normandie, qui fonde l'abbaye en 1128[4]. C'est à la requête de Guillaume Giffard, évêque de Winchester, qu'est fondée l'abbaye[5].

La croissance de l'abbaye est très rapide : en 1187, elle compte 70 moines et 120 frères convers[5] ; par ailleurs, elle a déjà fondé cinq abbayes-filles : Garendon en 1133, Thame en 1138, Forde en 1141, Bruern en 1147 et Coombe en 1150.

Dissolution du monastère

En 1536, comme de nombreuses autres abbayes anglaises, à la suite de la rupture entre Henry VIII et l'Église catholique, l'abbaye de Waverley est fermée lors de la campagne de dissolution des monastères ; le site est acquis par Sir William Fitzherbert, trésorier de la maison royale, qui réutilise les bâtiments comme carrière de pierre pour bâtir sa propre maison[5].

Les restes de l'église abbatiale.

Notes et références

