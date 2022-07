Une femme est une journaliste, dirigeante d'entreprise, chimiste, diplomate, économiste, évêque, rabbin, imam, physicienne, sportive de haut niveau, directrice sportive, pilote de chasse, brasseuse, ouvrière, autrice de bande dessinée, footballeuse, handballeuse, cheffe d'orchestre, DJ, directrice de musée et femme politique possédant au moins une vingtaine de nationalités. Son activité scientifique lui a valu d'être récompensée par plusieurs prix Nobel et deux médailles Fields. Elle est également meilleur ouvrier et Premier ministre Première ministre Premier ministre Première ministre Premier ministre Première ministre de France.

La date de naissance d'une femme n'est pas connue avec certitude, mais il est certain qu'elle est déjà un homme préhistorique[2]. À cette époque au moins, il semble que la « place d'une femme [soit] à la chasse »[3].

Des études d'historiens indiquent qu'elle existait déjà au Moyen Âge, avec une présence telle qu'elle effaçait souvent des consœurs, qui sont restées dans l'ombre[4]. Un peu plus tard, en 1513, elle dirige la seigneurie du village de Vézénobres[5].

En 1962, elle est nommée docteur honoris causa de l'université de Paris par le ministre de l’Éducation nationale[6] et dix ans plus tard entre major à l’École polytechnique[7].

Pour ses premiers pas en 1871, elle gravit le Cervin[8], une montagne européenne.

Elle est une femme-orchestre pendant que son conjoint est un homme au foyer[9]. Ou une compositrice comme son mari est un compositeur et comme le découvre en 1923 le critique du Gaulois, Louis Schneider (wd) qui commente ainsi : « [...] poème symphonique d'un musicien que le programme désignait sous le nom de Sohy, et qui est une femme[10] ».

En 1958, la presse canadienne découvre qu'elle est « la toute première personne à enseigner en français l'"histoire de l'Homme" à l'Université de Montréal devant une classe complète de garçons »[11] et cela sous les traits d'une professeure d'Anthropologie et d'archéologie. Dès 1963 elle prévoit une disette d'eau si l'humanité ne commence pas à en faire un meilleur usage[12].

En 1964, elle découvre la structure des coronavirus[13]. En 1967, encore jeune fille, elle devient arbitre de football[14], et entre pour la première fois dans l'enceinte du Palais Brongniart[15]. La même année, elle court son premier marathon de Boston[16]. Deux ans plus tard, elle devient « pilote des glaciers »[17].

En 1991, elle devient Première Ministre en France où elle doit faire face à la misogynie du milieu politique[18]. Dès 1998, elle atteint le sommet d'un trophée d'alpinisme, en Suisse[19].

En 2004, elle devient diplômée en maçonnerie[20], carrière qu'elle poursuivra les années suivantes[21]. On la trouve en 2005 ministre au Koweit[22]. En 2006 elle est nommée mangeuse de bœuf, gardienne de la Tour de Londres[23], et six mois plus tard présidente de l'Inde[24]. En 2008, c'est en Espagne qu'elle devient ministre pour la Science, l'Innovation et les universités[25].

En 2009, elle est élue à la présidence de la Lituanie[26] et maire de Marrakech[27]. S'étant rendue en Suède, elle y devient le premier évêque homosexuel[28] et y reçoit le prix Nobel d'économie[29],[30],[31].

Une femme, cette même année, prend la succession d'une femme à la tête d'une entreprise américaine — Xerox —[32], engendrant ainsi une forme de mise en abyme vertigineuse[33].

Elle mène ainsi une carrière professionnelle remplie malgré certaines situations de discriminations au travail[34].

En mai 2010 , elle est ordonnée prêtre en plein cœur de Rome, un « accroc inopportun à la tradition apostolique » selon le Saint-Siège[35]. À peine un mois plus tard, elle change d'hémisphère pour devenir Première ministre d'Australie[36] puis, à la fin de l'année, est ordonnée rabbin en Allemagne[37]. Cette même année, elle met les crampons dans l'histoire de l'alpinisme himalayen[38].

En 2011, le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) la condamne pour génocide pour la première fois[39]. Par ailleurs, la même année, elle devient Premier ministre du Danemark pour la première fois[40], et bientôt également ministre des Finances du Québec[41], au Canada, et vice-gouverneuse de la banque centrale d'Iran[42].

En 2012, elle prend la tête de Yahoo![43] et est ensuite pressentie pour obtenir le prix Nobel de la paix[44]. Elle est élue présidente de la Corée du Sud en décembre de la même année[45],[46],[47],[48].

En 2013, après avoir été membre des Navy Seals[49], elle est promue au grade de générale de la gendarmerie française, après avoir déjà été saint-cyrienne gendarme et colonelle de gendarmerie en 2006[50]. Elle avait auparavant été choisie pour être présidente d’Interpol[51]. Elle est nommée en juin préfète du département français de la Manche, alors qu'elle n'était auparavant « que sous-préfète de Draguignan »[52]. Après un passage dans le domaine de la haute gastronomie à l'automne 2013, quand elle est désignée « cuisinier de l'année 2014 » par le Gault et Millau Suisse[53] (un titre qu'elle remportera encore pour l'année 2020[54]), elle progresse dans sa carrière politique en devenant ministre de la Culture en Égypte[55] puis Premier ministre du Groenland[56],[57], et dans sa carrière militaire en étant élevée au rang d’officier général quatre étoiles en France, en juin 2014[58].

En 2014, elle fait sensation dans le monde mathématique en s'invitant parmi les quatre lauréats de l'une des récompenses scientifiques les plus prestigieuses, la médaille Fields, considérée comme le Nobel de la discipline[59]. Nommée n°2 du ministère français de l’Éducation nationale en 2014[60], elle en devient en outre ministre la même année, ce qui est une première pour ce ministère qui avait été créé en 1824 sous la dénomination de ministère de l'Instruction publique[61], puis est nommée entraîneuse d'une équipe professionnelle masculine de football, à Clermont-Ferrand[62]. Elle commence également son rôle de porte-drapeau à Fourchambault lors des cérémonies[63].

En 2015, elle devient rédactrice en chef du journal britannique The Economist[64] et Premier ministre de la Namibie[65]. Le 8 novembre, elle est nommée ambassadrice de la République d’Iran en Malaisie[66]. Elle termine l’année en étant nommée commandant des Cadets de l’académie militaire de West Point[67].

L'année suivante, elle prend la direction de Bild, le plus grand quotidien allemand[68] et celle de la Tate Modern à Londres[69], avant de devenir ministre du Bonheur des Émirats arabes unis[70]. Elle est récompensée à Angoulême par le premier prix « Couilles au cul » du courage artistique[71] avant d'être recrutée par la FIFA en tant que secrétaire générale du Comité exécutif pour tourner des pages[1]. Le 15 septembre, elle prend la tête du principal parti d'opposition japonais[72] et son engagement dans la sécurité routière et l’aide aux victimes lui vaut en France la médaille de l’ordre national du mérite[73]. Toujours en 2016, le philosophe Guillaume-vonderWeid relève « [qu']elle s'est trouvée réduite à trois dimensions : la gestation biologique, la gestion familiale et la grâce culturelle »[74].

Au début de l'année 2017, elle atteint la tête de Scotland Yard[75]. Elle est élue à la tête de l’Église protestante unie de France en mai 2017[76] ; puis prend aussi la direction de l’équipe de France féminine de football en septembre de la même année[77] ; alors qu’elle pilote l’hélicoptère de la Gendarmerie en Gironde[78], Emmanuel Macron annonce son intention de la nommer première ministre[79]. Toujours en 2017, une femme monte en première ligne contre le patriarcat religieux, à la fois en tant que rabbin et qu'imam[80]. Pendant l'été, elle participe au concours de cri de cochon dans l'Oise et remporte la victoire[81] et prévoit de traverser la mer Méditerranée en kitesurf[82]. À la fin de l'année, Clara Luciani rend publiques dans La Grenade les redoutables aptitudes au combat d'Une femme, qu'on n'avait jusque-là pas vues[83]. Elle a atteint le sommet mais n'a toutefois « pas fini d'en gravir », selon des commentateurs[84].

En 2018, elle prend son poste de ministre du tourisme égyptien[85] puis commence à diriger l'antenne du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) français à Gramat[86] ainsi que la rédaction de l'hebdomadaire français L'Obs[87],[88], puis Radio France[89] ; elle reçoit pour la cinquième fois le prix Nobel de chimie (cette fois-ci c'est en récompense de ses travaux sur l'évolution dirigée des protéines[90]), mais aussi le prix Nobel de physique[91] pour son invention dans le domaine des lasers, ce qui lui vaut cet article biographique sur Wikipédia[92]. Avec ce dernier, elle repousse le fameux plafond de verre[93]. En avril, elle annonce son intention de gravir l'Everest pour la neuvième fois[94] (en 2019, elle effectuera l'ascension en douze jours[95]). En juin, elle accède à la tête de la diplomatie sud-coréenne[96] et en juillet, elle prend les commandes du judo brésilien[97]. En octobre, elle est choisie par le Premier ministre éthiopien pour devenir ministre de la Défense du pays[98], puis désignée comme présidente du pays pour la première fois par les parlementaires[99], avant de prendre la tête de la Cour suprême fédérale du pays[100]. Après avoir accédé aux commandes du géant belge de la chimie Solvay[101], elle est nommée le 30 octobre préfète de Bretagne[102], en France, puis, fin novembre, cheffe d’état-major des armées de Slovénie[103]. Le 3 décembre, elle remporte son premier Ballon d’or, une récompense attribuée à la meilleure joueuse de football de l'année[104],[105], et cela quelques jours après ses débuts d'arbitre internationale de rugby à XV pour la rencontre amicale entre l'Italie et l'Afrique du Sud[106] — fonction bizarrement compatible avec son titre de joueuse de l'année des All Blacks[107]. À la fin de l'année, elle est nommée pour la première fois directrice générale d’Air France[108] et de la National Gallery of Art à Washington[109].

Début 2019, elle prend ses fonctions de chef économiste du Fonds monétaire international[110] ; elle est aussi nommée en février ambassadrice de l’Arabie saoudite aux États-Unis[111], tout en remportant le grand prix de la ville d'Angoulême, qui récompense l'ensemble de sa carrière dans la bande dessinée[112]. À la stupeur générale des médias français[113], elle est ensuite autorisée à arbitrer un match de Ligue 1 avant la coupe du monde féminine de football, à titre semi-bénévole, ce qui lui laisse trois jours complets par semaine pour assurer ses obligations professionnelles[114].

Au mois de mars, une femme obtient la permission[115] de sortir dans l'espace, seule avec elle-même. La sortie de la Station spatiale internationale est reportée d'un semestre pour un menu problème vestimentaire[116] et accomplie — « en combinaison blanche »[117] — le 18 octobre. Elle serait d'ailleurs l'astronaute à être le plus longtemps resté dans l'espace et ce, après un séjour de presque une année en orbite[118]. Pour la première fois, le prix Abel de mathématiques (créé en 2003) la récompense[119].

Pendant ce temps sur Terre, elle devient directrice générale de Coca-Cola au Chili[120] et succède en mai 2019 à Michael Møller à la tête du bureau de l’ONU à Genève[121]. En avril, elle, sa vie privée, ses origines familiales et son aspect physique sont élus maire de Chicago pour la première fois[122], puis elle accède au poste de Première présidente de la Cour de Cassation belge[123]. Peu après, elle devient pilote de développement au sein de l'écurie de Formule 1 Williams[124]. En juin, elle est honorée par Records du Bénin en tant que « femme la plus âgée à avoir pu concevoir », après être tombée enceinte à 75 ans[125]. En juillet de la même année, elle est nommée pour la première fois capitaine de l’Armée de l’air grecque[126] et remporte une médaille d'or à la Fête des Vignerons[127]. En août, elle remporte une course cycliste ultra distance et sans assistance, la Transcontinental Race[128] (dans le prolongement de son titre de championne du monde de cyclisme sur piste en 2018[129]) et, dans la foulée, intègre donc la brigade d'intervention rapide de la gendarmerie française[130].

Durant l'été 2019, elle pose sa candidature afin de remplacer Daniel Craig dans le rôle de James Bond, mais n'est finalement pas retenue[131]. Ne se laissant pas abattre, dès l'automne suivant, elle prend la tête de la RBS, la banque royale de l'Écosse[132] — cinq ans après avoir été nommée à la direction générale de la Banque nationale suisse[133] —, devient Première ministre de Belgique[134], et prend également ses fonctions à la tête de la Cour suprême soudanaise[135] et des services de renseignement militaire de l’armée israélienne[136]. À partir de septembre, elle prend ses fonctions, pour une période reconductible de 3 ans, à la tête de l'orchestre symphonique de la radio de Vienne, devenant la première directrice musicale à occuper ce poste depuis sa création en 1945[137]. En parallèle, une femme officie également comme imam en France[138].

En décembre de cette même année, elle est nommée à la direction du Conservatoire de Paris[139], sans perdre de vue ses activités ludiques car elle remporte le championnat du monde de fléchettes[140] et de jeu vidéo[141]. Plus tôt dans l'année, elle avait réussi à « buzzer » dans l'émission télévisée française Ninja Warrior : Le Parcours des héros, accédant à la demi-finale puis à la finale[142].

Son expérience de plus de trente ans dans la presse lui permet de devenir directrice de la rédaction du quotidien britannique, le Financial Times en 2019 ; elle y remplace Lionel Barber (en), qui occupait ce poste depuis 14 ans[143]. Elle se réjouit alors d'avoir atteint une place où enfin on ne commente plus sa façon de s'habiller[144].

Elle est sacrée pour la première fois « meilleur ouvrier de France » en soudure, contre l'avis de son père qui voulait qu'elle soit coiffeuse[145].

Le 13 janvier 2020, elle devient vice-présidente adjointe du Fonds international de développement agricole (FIDA)[146]. Puis, avec les « cheveux noirs coupés au carré », elle est élue sur proposition du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis au « poste essentiellement honorifique » de présidente de la Grèce[147], et le pape François la nomme sous-secrétaire pour les relations multilatérales de la section pour les relations avec les États de la Secrétairerie d’État[148].

En l'espace de quelques mois, elle prend la tête à la fois de la garde civile[149] et des services secrets espagnols[150],[151].

En février 2020, elle devient également CEO par intérim d'Infrabel, le gestionnaire d'infrastructures ferroviaires belge[152]. Le même mois, elle prend la direction du ballet de l'Opéra de Lyon[153], tandis que le groupe Legrand la nomme présidente du conseil d'administration avec effet au 1er juillet 2020[154]. Elle présente cinq fois par semaine le journal télévisé de la chaîne publique KBS en Corée du Sud[155],[156],[157]. Ce même mois, le 12 février 2020, elle est nommée directrice générale de Crédit mutuel Arkéa, ce qui en fait une « rareté » dans le milieu de la banque[158]. Parallèlement, une femme remporte aussi l'Oscar de la Meilleure Musique de Film le 9 février 2020 pour la musique du film Joker de Todd Phillips[159].

Poursuivant également une carrière créative et technique, le 3 mars 2020, elle obtient avec une autre le prix Pritzker, la plus haute récompense pour un architecte[160],[161].

En avril 2020, elle devient directrice sportive du SC Bern, club de hockey sur glace suisse évoluant en National League[162].

Le 25 mai 2020, elle se déclare « candidate » entre guillemets au siège épiscopal de l'archevêché de Lyon[163],[164],[165], et le lendemain elle est lauréate du « Prix du meilleur jeune économiste 2020 », pour ses travaux concernant les effets des structures microéconomiques de production sur l’équilibre macroéconomique des marchés internationaux[166].

Le 2 juin 2020, elle devient pour la première fois le PDG le mieux payé au monde[167]. Elle est alors également aux manettes des Sims[168] et nommée présidente de la Ligue neuchâteloise contre le cancer[169]. Trois jours plus tard, le 5 juin 2020, elle prend la tête des pompiers de la Creuse[170]. Le 8 juin 2020, elle est nommée présidente du directoire de l'emlyon[171]. Il est également annoncé sa prise de poste à venir (au courant de l’été) à la direction de l’École de l’air[172]. Le 12 juin 2020, elle poursuit son ascension en devenant simultanément pilote d'avion furtif de combat dans l'US Air Force[173] et directrice des Vols habités à la NASA[174],[175]. Quatre jours plus tard elle est brasseuse artisanale de bière au thé vert bio à Céret, dans les Pyrénées-Orientales[176].

Aux élections municipales en France, de nombreux Français la plébiscitent : elle est élue au premier tour maire de Tilloy-lez-Marchiennes[177], de Lanvéoc[178], de Clarac[179], de Lacenas (Rhône)[180], de Saint-Carreuc[181] et même de Vieure[182]. Sur cette lancée, le parti libertarien l'investit le même jour comme candidate à l'élection présidentielle américaine : la presse suppose alors qu'elle sera l'arbitre des deux autres candidats, Joe Biden et Donald Trump[183]. Au second tour elle conquiert la mairie de Marseille (Bouches-du-Rhône), de Besançon, Poitiers[184], Sourdeval[185], Yutz[186], Cellefrouin[187], Périgueux[188] et parvient à remplacer « Jeannot » à la tête de celle de Signes[189]. On prédit même qu'elle pourrait succéder au Premier ministre Édouard Philippe[190],[191], mais elle est finalement supplantée par Jean Castex[192]. Pendant ce temps, côté helvétique, elle est nommée à la tête de McDonald's Suisse[193].

Le 1er juillet 2020, elle est nommée parmi les hauts responsables du groupe Netflix[194]. Elle part ensuite pour l'Ukraine afin d'arbitrer pour la première fois la finale de la Coupe d'Ukraine de football le mercredi 8 juillet à Kharkiv[195] et le lendemain, elle prend les rênes de Schneider Electric Maroc[196]. Quinze jours après, elle devient Première ministre au Gabon[197].

Le 4 août 2020, elle intègre l'équipe de football masculine de VV Foarut (4e division néerlandaise)[198]. Huit jours plus tard, « n’ayant plus rien à perdre », elle tire au pistolet Beretta chargé de cartouches à blanc sur des policiers municipaux niçois[199]. Cela ne l'empêche pas d'être nommée le même jour pour présider le Conseil suisse de la Science[200]. Souhaitant faire amende honorable, elle prend la direction de la compagnie de gendarmerie de Lyon le 19 août[201].

Durant l'été 2020, une femme devient surfeuse professionnelle au Sénégal[202]. En septembre, elle rentre en France et accepte un poste de proviseure au lycée de Baudre à Agen[203] et celui de PDG au New York Times[204]. Le maire de Rouen souhaite alors lui rendre hommage et envisage de lancer une consultation citoyenne pour que sa statue remplace celle de Napoléon qui trône devant l’hôtel de ville de Rouen, depuis 1865[205]. Puis quelques jours plus tard, en tant que neurobiologiste française, elle reçoit une récompense américaine de 3 millions de dollars (le Breakthrough Prize) pour ses recherches sur l'instinct parental[206]. Donald Trump envisage pour elle un poste à la Cour suprême des États-Unis[207]. De même Éric Dupond-Moretti envisage qu'elle prenne la direction de l’École nationale de la magistrature, alors qu'elle ne serait pas magistrate, ce qui serait une première dans le cadre de cette fonction[208]. Elle est nommée moins de dix jours plus tard première ministre du Togo[209] et dirige l'orchestre du Festival de Bayreuth[210], ainsi que l'orchestre de chambre du Luxembourg[211]. Au vu de son palmarès, le journal Libération se demande si elle ne pourrait pas sauver la gauche[212].

Pendant l'automne, elle poursuit sa carrière dans le spectacle vivant en prenant la direction du théâtre Fémina, à Bordeaux[213], sans renoncer à sa carrière sportive car elle est pressentie pour mener D.C. United[214] et ses compétences d'économiste lui valent de diriger l'organisation mondiale du commerce[215]. Elle se voit simultanément récompensée pour ses travaux scientifiques lorsqu'on lui décerne le prix Nobel de chimie[216]. Peu après, Le Figaro annonce qu'elle prend la tête de Virgin Australia[217]. Elle remporte le Young Scientist Challenge pour ses recherches dans la lutte contre la COVID-19[218], et bat des records d'audience sur la plate-forme de diffusion en direct Twitch[219]. Elle prend alors la tête de la compagnie d'assurance AG Insurance[220], de Virgin Australia[221], ainsi que de la rédaction du journal ivoirien Fraternité Matin[222]. En novembre 2020, elle remporte le prix du meilleur DJ[223].

Le 30 novembre, elle intègre l’équipe de communication de la Maison-Blanche, en compagnie de six femmes[224]. Un mois plus tard, Joe Biden la nomme secrétaire adjointe à la Défense au sein du Pentagone[225] et elle dirige pour la première fois une équipe de la NBA[226]. Fin 2020, sa candidature au poste de l'agent 007 (James Bond) semble avoir été officiellement reçue et approuvée[227],[228].

Une femme commence 2021 en prenant la tête du Musée national d'Arabie saoudite[229] et celle de l'organisme de retraite complémentaire des salariés Agirc-Arrco en France[230] ; elle est également choisie pour la première fois pour diriger la Bourse de Paris[231] ainsi que pour arbitrer le Super Bowl américain[232]. Au même moment, elle entre « dans le club très fermé des conducteurs du désert » au Qatar[233] et préside pour la première fois de sa carrière le conseil des prud’hommes de Saint-Brieuc[234], qui a été créé en 1904 et fêtera donc son 117e anniversaire cette année. Simultanément, ressentant un « besoin d'émancipation », elle prend la direction de La Briqueterie, centre de développement chorégraphique national du Val-de-Marne[235]. Ces différentes fonctions et activités ne l'empêchent pas de devenir également ministre adjointe de la santé aux États-Unis[236] ni d’être nommée sous-secrétaire du Synode des évêques par le pape François[237] ou à la tête du « futur poids lourd de l'hydrogène vert »[238]. Peu de temps après, elle est envisagée comme gouverneure de la FED, aux États-Unis[239]. À cette même période de sa vie professionnelle, on s'aperçoit qu'elle mène également une carrière d'« avocat » depuis plusieurs décennies, bien que son activité ait pu être moins mise en lumière dans la presse que celle de collègues masculins[240].

En mars 2021, une femme prend la tête de l'Université de Namur[241] et de la République de Tanzanie[242], tandis qu'elle est nommée pour la première fois vice-chef d'état-major dans les forces armées canadiennes[243] tout en gagnant la tête de la police de l'Équateur[244], et en obtenant en parallèle deux commandements militaires aux États-Unis[245]. Dans le même temps, elle prend la coprésidence du syndicat sud-coréen des joueurs professionnels[246] et l'annonce est faite qu'elle comptera parmi les autres arbitres durant la prochaine saison du championnat de football américain (NFL)[247].

Toujours au cours du printemps 2021, alors qu'elle vient de réaliser des fresques murales à Lisieux[248], elle est élue présidente du Kosovo pour la deuxième fois[249] et compte parmi les deux nouveaux astronautes émiratis[250]. Dans le monde, elle peut également devenir prêtre dans certaines communautés catholiques « rebelles »[251].

Ces différentes activités et situations ne l'empêchent pas de gagner une compétition officielle de taekwondo au Bénin tout en étant enceinte de 8 mois[252]. Quelques jours après cette victoire, elle gagne la tête du laboratoire Merck, devenant en même temps la première femme dirigeant une grande entreprise allemande[253].

En mai, elle dirige pour la première fois le plus grand musée du monde, le Louvre[254],[255],[256]. À la même période, elle est élue Premier ministre des Samoa occidentales et voit suite à cela toutes séances du Parlement suspendues par le pouvoir sortant, ce qui a pour effet de bloquer sa prestation de serment[257] ; elle prêtera serment pour ce poste dans le jardin du Parlement[258].

Toujours en quête de défis, elle bat un nouveau record féminin en atteignant le sommet de l'Everest en moins de 26 heures — en comparaison, les expéditions commerciales mettent 5 jours[259]. Ayant rapidement récupéré de son effort, elle prend dans la foulée la tête de la fédération anglaise de football[260]. En juin, une exposition de son travail engagé est à découvrir virtuellement[261], tandis qu'elle atteint pour la première fois depuis 2016 la finale de l'émission Top Chef[262]. Elle devient ensuite directrice générale de l'entreprise pétrolière Gabon oil compagny (GOC)[263], puis cheffe du gouvernement en Ouganda pour la première fois[264]. Quelques jours plus tard, elle prend la direction d'un domaine viticole en France[265], tout en se hissant à la tête de la Fédération d'athlétisme du Togo[266], puis à la présidence du Comité olympique français (CNOSF)[267], tandis que l'Afrique du Sud s'interroge sur la possibilité de lui accorder le droit d'être polyandre[268] ; ces situations créent toutefois des tensions.

Le 1er juillet, elle est nommée médiatrice auprès de la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (Stib). Dans ce cadre, elle est chargée de remettre au Ministre bruxellois de la Mobilité un rapport reprenant des suggestions d'amélioration du transport public et des recommandations basées sur l'expérience vécue par les utilisateurs[269]. Le même jour, elle devient présidente du Conseil départemental dans le département français où se trouve La Rochelle[270]. Il est prévu que 19 jours plus tard, elle embarque avec Jeff Bezos pour un vol dans l'espace à bord de la fusée réutilisable New Shepard ; volontaire et ambitieuse, elle s'était préparée au vol spatial dès les années 1960 aux États-Unis au sein du programme privé Mercury 13[271],[272]. Dans l'intervalle, ayant déjà le titre de Miss Silver State USA, elle se fait élire Miss Nevada USA ; elle se prépare déjà pour le prochain concours de beauté de Miss USA[273]. Le 4 juillet, elle est pour la première fois ordonnée rabbin, en même temps qu'un homme[274]. Elle est élue le même jour à la fois à la tête de l'Assemblée constituante chilienne[275],[276] et à celle du conseil de bande de Kahnawake, au Canada[277]. Trois jours plus tard, Justin Trudeau la nomme gouverneure générale du Canada[278],[279]. Dès le lendemain, elle dirige également la banque centrale du Congo[280],[281], tout en étant désignée par certains journaux sous les expressions « une nouvelle gouverneure »[282] ou « une ancienne du FMI » et « gouverneure de la Banque centrale »[283], sans que son nom soit donné dès le titre des articles. Toujours au cours de ce mois de juillet, elle est choisie pour la première fois comme astronaute pour les Émirats arabes unis, prenant ainsi la suite de deux collègues avec un autre émirati[284].

En août, se coulant une fois de plus dans son rôle de cheffe d'orchestre, elle dirige un opéra lors du Festival de Bayreuth, en Allemagne[285] tout en devenant dirigeante du cabinet de conseil en stratégie McKinsey France[286]. Peu après, elle est nommée pour la première fois secrétaire d'un dicastère par le pape François[287]: elle officie ainsi au sein du dicastère du développement humain intégral au Vatican[288], tout en gérant quatre restaurants McDonald's d'une même région canadienne[289] et en étant à la tête de Douze hommes en colère en France[290]. Son expérience de prix Nobel lui permet de devenir membre ordinaire de l'Académie pontificale des sciences, hommage qui lui avait déjà été rendu antérieurement à deux reprises[291]. Par ailleurs, toujours engagée professionnellement dans le sport, elle obtient la direction de l'équipe féminine de l'Amiens SC en France dès août[292] et se prépare à prendre en outre celle de la Ligue allemande de football (DFL) à partir de janvier 2022[293].

En septembre 2021, elle doit manier le sifflet en championnat français de Pro D2 de rugby à XV, après une reconversion de joueuse à arbitre[294]. Elle prend également la tête de la Base aérienne 105 Évreux-Fauville[295], puis est promue quelques jours après ministre de la défense en Tanzanie[296],[297]. Le maire de Rouen s'interroge alors sur la possibilité de lui élever une statue en remplacement de la statue de Napoléon qui doit être restaurée[298]. À la suite des élections communales marocaines du 8 septembre, elle est élue maire dans trois villes différentes : Rabat, Casablanca[299] et Marrakech[300]. En France, à Blois, tout en étant officier de gendarmerie, elle prend la tête de la police municipale[301]. Le 29 septembre, le président tunisien Kaïs Saïed la charge de former le nouveau gouvernement de la Tunisie, deux mois après le limogeage du précédent cabinet[302],[303],[304]. Après la lourde défaite (6-2) du Football club de Sion contre Zurich le 3 octobre dans le cadre du championnat de Suisse de football, le journal suisse Le Matin se demande si le club de Sion ne devrait pas l'installer sur le banc afin d'entraîner l'équipe masculine[305].

Dès le mois d'octobre, elle entre, aux côtés de son colauréat Neuf hommes, dans le palmarès restreint des prix Nobel[306]. Le même mois, elle est choisie pour être l'héroïne de la saison 2 de la série télévisée Validé sur le rap français[307] ainsi que la première secrétaire fédérale du Parti socialiste sarthois[308] ; elle refuse cependant de se couvrir la tête alors qu'elle prête serment avec le nouveau gouvernement tunisien dans lequel elle est ministre des Finances, geste qu'elle avait déjà refusé d'effectuer en 2016[309]. Dans la foulée, elle accède au « boys club » canadien[310].

Consécration ultime, le pape François la nomme en novembre à la tête du Gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican[311]. Le même mois, elle joue avec des hommes dans un match de handball, une première dans l'histoire de ce sport[312], puis gagne la tête d'un parti politique gabonais[313] et exerce pour la première fois temporairement les fonctions présidentielles aux États-Unis[314] ainsi que dans la Walt Disney Company[315]. Peu après, elle est élue pour la première fois Premier ministre en Suède[316].

Le 14 décembre la ville de New York annonce qu'elle prend la tête de sa police[317], puis est élue pour la première fois doyenne de la faculté de médecine de Montpellier le lendemain[318].

Début 2022, une exposition lui est consacrée[319].

En janvier, elle est présentée comme une « candidate atypique » à l'élection présidentielle italienne[320]. Son parcours attire également l'attention du côté français puisque le ministre de l'économie Bruno Le Maire affiche sa volonté de la nommer à la présidence d'Orange afin de remplacer Stéphane Richard qui quitte ses fonctions après avoir été condamné en justice[321],[322]. Peu après, elle entre à la Cour suprême du Pakistan[323], dirige pour la première fois l'harmonie municipale de Harnes, en France[324] et devient pour la première fois arbitre dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ)[325].

En février, la Chine et le monde redécouvrent qu'elle est parfois réduite en esclavage[326],[327]. En Colombie, elle est accusée par la femme politique et ancienne otage des FARC Íngrid Betancourt d'avoir joué un « rôle trouble » dans sa libération intervenue en juillet 2008[328]. Malgré ces situations difficiles, elle devient rabbin dans une communauté orthodoxe en Grande-Bretagne[329] et se hisse à la tête de l'union des armateurs grecs (UGS)[330] ainsi que de l'équipe de basketball AS Salé au Maroc[331]. Elle reçoit également un prix en France pour avoir choisi un « métier dit d'homme », dans le cadre du trophée régional « Afpa Métiers pour elles » ; ce prix récompense le fait qu'elle ait effectué une formation pour un métier ayant un taux de femmes dans ses rangs inférieur à 30 %[332]. Entre février et avril, a lieu sa nomination à la Cour suprême des États-Unis pour la première fois sous son identité d'une femme noire[333],[334],[335], tandis que sous son nom à particule "d'industrie", elle se hisse à la tête d'une entreprise de tonnellerie française[336].

En mars, sous l'identité de « la femme de la situation », elle devient la première directrice générale de la Sûreté au Québec[337]. Elle est également nommée coup sur coup dans un ministère religieux du Diocèse de Sion (en Suisse) pour la première fois[338], ambassadrice des États-Unis en Algérie[339], directrice générale de l'entreprise Advans Tunisie[340], et ministre de la Défense au Gabon — poste qualifié de « très viril »[341]. Elle se fait remarquer en Russie en interrompant en direct le principal journal télévisé en brandissant une pancarte anti-guerre[342]. Le Vif annonce qu'elle va remporter le grand prix de la ville d'Angoulême, qui récompense la carrière des auteurs et autrices de bande dessinée[343].

En avril 2022, elle est choisie pour arbitrer pour la première fois la finale de la Coupe de France de football[344], puis un mois plus tard une finale de football masculin au Maroc[345].

Le 16 mai 2022 , elle devient Premier ministre en France[346]. Édith Cresson, qui l'avait précédée trois décennies auparavant à la même fonction, lui a souhaité « beaucoup de courage »[347] et a commenté cette nomination[348]. Quelques jours plus tard, une femme est élue présidente du Medef dans le département français de Loire-Atlantique[349] et elle préside la Légion d'honneur dans la commune française de Montbéliard[350]. Au cours du même mois, elle réaffirme ses intérêts à la politique locale en étant élue à la tête d'une intercommunalité normande[351].

Le 28 juin 2022 , elle devient présidente de l’Assemblée nationale, une première en France[352]. Une semaine plus tard, le 5 juillet 2022 , une femme fait de nouveau forte impression dans la communauté scientifique en recevant pour la deuxième fois la prestigieuse médaille Fields[353].

Sa biologie dépend des planètes, car, « lorsqu'une femme produit des ovules, ceux-ci sont d'abord protégés par l'influence de la Lune. Mais lorsque commencent ses règles, l'influence impure de la Terre les atteint et ils finissent par être détruits[354] ». En 2022, une étude Ifop indique qu'elle a déjà été humiliée en raison de ses menstruations[355].

Avenir de l'homme[356],[357], elle est connue pour ses mœurs libérées, ce qui n'est pas si facile. En 1966, un homme lui déclare son amour. En 1967, elle s'exprime publiquement pour demander à son époux de lui témoigner du respect[358]. Qualifiée de libre en 1964[359], elle le reste en 1998[360].

En 1978, elle est convoitée par deux amis fêtards dont l'un ne l'appelle que par son nom de famille, lors d'une soirée dans Paris. En 1987, elle met fin à sa relation avec Zucchero. Dans les années 1980, elle dévoile une autobiographie : Être une femme, mise en musique et en voix par Michel Sardou, qui révèle différentes facettes de sa personnalité et ses multiples activités professionnelles, tout en faisant « l'amalgame de l'autorité et du charme ».

À partir de 1988, et selon le groupe Mecano, elle serait avec une femme[361]. En 1994, elle sombre dans l'alcoolisme. Son mari l'aide alors à se faire désintoxiquer[362]. En 2012, on lui connaît une liaison avec l'archevêque de Paris, Michel Aupetit, liaison dont la révélation publique embarrassera ce dernier en 2021[363]. Depuis, elle serait en trouple avec Lily-Rose Depp[364] et Brad Pitt[365]. Toutefois, elle est également dans une situation de polyandrie, car mariée en Inde à cinq hommes, tous frères, depuis plusieurs années[366]. En outre, au fil des ans, elle a fait « perdre la tête » à des hommes[367].

Début 2021, un sondage annonce qu'en France 29 % des hommes sondés déclarent que le rôle principal d'une femme est de prendre soin de son époux (un pourcentage en progression de huit points depuis 2015) et que 15 % des Françaises sondées approuvent cette affirmation[368].

En juin 2021, le président français Emmanuel Macron révèle qu'une femme n'est pas Jean Castex, le Premier ministre du pays[369]. Peu après, elle devient temporairement l'agent pas si secret 007[370].

Tombe d'une femme, au cimetière de Bretoncelles

Elle meurt tous les deux jours, tuée par son conjoint ou son ex, en France[371]. Également de la main d'une personne de sa connaissance, en 2017, elle meurt avec cinq autres elle-même à chaque heure dans le monde[372].

Le 12 janvier 2021 , elle est exécutée pour la première fois depuis 70 ans par les autorités fédérales aux États-Unis, après que son ultime recours a été rejeté par la Cour suprême[373].

Le 5 juillet 2021 , une cour internationale reconnaît un État comme coupable de son meurtre[374].

Sur le tournage du film Rust, le 22 octobre 2021 , elle est accidentellement tuée par l'acteur et producteur Alec Baldwin, ce qui « dévaste » celui-ci[375].

Au début du XXIe siècle, assez régulièrement, une femme est citée comme candidate ou potentielle candidate à des postes politiques[376]. C'est le cas, par exemple, lors d'élections présidentielles dans certains pays[377],[378]. Toutefois, même si certains affirment souhaiter qu'elle soit élue[379], d'autres se posent la question : « Une femme peut-elle vraiment être élue présidente ? »[380]. Par ailleurs, en février 2022, elle serait vue comme souhaitable à la tête de l'Otan par les pays Européens[381].

Ses fans lui témoignent régulièrement de leur passion. En 2003, La Rue Ketanou espère passer une nuit à son domicile[382].

En 2015, Valérie Pécresse rend un hommage appuyé à ses qualités, en affirmant « Rien de tel qu'Une Femme pour faire le ménage », hommage qu'elle réitère en 2016 en expliquant qu'il ne s'agissait pas d'une boutade, elle-même recourant aux services d'une femme puisqu'elle travaille[383].

Plusieurs monnaies et billets de banque sont à son effigie[384]. Sous son identité à particule « une femme d'exception » ou sous celle plus habituelle, elle figure ainsi sur un billet canadien de 2016[385],[386] ; par ailleurs, il est prévu qu'elle ne figurera pas sur un billet américain sous son identité « une femme noire » et anti-esclavagiste avant 2028 au lieu de 2020[387],[388]. En 2020, elle apparaît pour la première fois sur un billet de banque tunisien, en tant que médecin (pédiatre puis gynécologue)[389].

En mai 2020, une femme devient suffisamment notoire pour justifier qu'un article de Wikipédia lui soit consacré, qui devient lui-même suffisamment notoire pour être médiatisé qui devient assez notoire pour figurer dans l'article Wikipédia, etc. [390] (voir l'article Pastiche Une femme sur Wikipédia pour plus de détails).

Une statue d'« une femme noire » a été élevée à Bristol (Royaume-Uni) en référence à des événements liés au mouvement Black Lives Matter à cet endroit[391]. En septembre 2020, Paris (France) inaugure sa première statue de « femme noire », sous les traits de Solitude, dont le prénom était Rosalie et qui a été une figure de la résistance contre la rétablissement de l'esclavage en France en 1802[392].

Alors que dans la ville française d'Argenteuil, son nom a quand même été donné à six rues[393], le village de Grabels juge opportun de renommer une cour en son hommage[394].

Selon la revue française Sciences humaines dans son Humanologue d'août 2021, « un homme sur deux est une femme (et inversement ?) », voire même « Un homme sur deux est une femme (et réciproquement) »[401]. En 2019, soit deux ans auparavant, c'était un ministre sur cinq qui était une femme, selon la Carte des femmes de l'ONU[402].

