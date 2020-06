Voyage à travers le cinéma français est un film français documentaire de Bertrand Tavernier sorti en 2016, puis une série documentaire réalisée en 2017. Les deux totalisant un voyage de 12 h 15.

Il reprend le titre et le principe des films de Martin Scorsese, Un voyage avec Martin Scorsese à travers le cinéma américain[1], sorti en 1995, et Mon voyage en Italie, sorti en 1999.

Le film, d'une durée de 3h15, est une compilation de films français organisée et commentée par Bertrand Tavernier.

Il a représenté 6 ans de préparation, 80 semaines de montage, 582 extraits de 94 films choisis, Plus de 950 films, vus et revus, Plus de 700 documents d'actualités visionnés[2].

Liste des extraits de films [ modifier | modifier le code ]

Voyage à travers le cinéma français Données clés Genre Documentaire Création Bertrand Tavernier Acteurs principaux Bertrand Tavernier

André Marcon

Thierry Frémaux

François Chalais Pays d'origine France Chaîne d'origine France 5 Nb. de saisons 1 Nb. d'épisodes 8 Durée 52 minutes Diff. originale –

Bertrand Tavernier prépare une suite sous la forme d'une série de 9 heures[2]. Finalement 8 épisodes de 52 minutes sont tournés et diffusés à partir du 16 septembre 2018 sur France 5[5].

1/8 Mes cinéastes de chevet 1 (Grémillon, Ophuls, Decoin),

2/8 Mes cinéastes de chevet 2 (Pagnol, Guitry, Tati, Bresson),

3/8 Les chansons, Julien Duvivier,

4/8 Les cinéastes étrangers dans la France d'avant-guerre (Viktor Tourjanski, Robert Siodmak, Albert Valentin, Jean-Paul Le Chanois)

5/8 La nouvelle vague de l'occupation (Autant-Lara, Clément, Clouzot),

6/8 Les oubliés (Raymond Bernard, Maurice Tourneur, Anatole Litvak, René Clair,Georges Van Parys, Jean Boyer)

7/8 Les méconnus (Louis Valray, Pierre Chenal, Henri Calef, Gilles Grangier)

8/8 Mes années 60 (Pierre Granier-Deferre, Jacques Deray, Alain Resnais, Michel Deville, Jacques Rouffio, José Giovanni, Yves Boisset, Eric Rohmer)

Liste des extraits de films [ modifier | modifier le code ]