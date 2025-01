Jedi Blue est un accord entre Alphabet et Meta qui aurait donné à Facebook un avantage illégal dans les enchères publicitaires de Google en échange de la promesse de Facebook de mettre fin à ses propres plans de services publicitaires.

En 2007, Google a racheté DoubleClick et son système publicitaire DoubleClickForPublishers[1]. L'enchère d'en-tête est apparue en 2017 comme un nouveau moyen pour les acheteurs d'acheter de l'espace publicitaire. Il permet aux annonceurs de participer à des enchères sur plusieurs plateformes publicitaires (comme celle de Google). Facebook a annoncé son intention de devenir compatible avec les enchères d'en-tête. Cela permettrait aux annonceurs de Facebook de contourner la plateforme de Google, ce qui augmenterait les revenus de Facebook et diminuerait ceux de Google[2]. En 2018, Facebook et Google sont parvenus à un accord, ce qui a conduit Facebook à se retirer des enchères d'en-tête, qui est devenu l'objet du procès[1].

Plusieurs États américains ont poursuivi Google en 2020. Les détails de l'accord ont été obtenus au cours du procès[2]. En septembre 2022, un jugement dans l'affaire a rejeté les allégations de collusion entre Google et Facebook concernant les questions couvertes par l'accord[3].

Le 11 mars 2022, les autorités antitrust ont ouvert une enquête sur l'accord dans l'Union européenne et au Royaume-Uni, affirmant qu'il portait atteinte à la concurrence sur le marché de la publicité[4].

Selon le projet de procès, Facebook a accepté de réduire sa participation aux enchères d'en-tête en échange « d'informations, de vitesse et d'autres avantages » qui découleraient de sa collaboration avec Google. Facebook aurait reçu une garantie de 90 % des enchères, quelles que soient les offres ; 300 ms pour enchérir (contre 160 offertes aux autres), ainsi que la capacité d'identifier 80 % des utilisateurs de smartphones et 60 % des utilisateurs du web[2],[1].

Réponses de la défense [ modifier | modifier le code ]

Peter Schottenfels, porte-parole de Google, a déclaré : « Malgré les trois tentatives du procureur général Paxton pour réécrire sa plainte, celle-ci est toujours truffée d'inexactitudes et manque de fondement juridique [...]. La publicité en ligne fait l'objet d'une concurrence vigoureuse, qui a permis de réduire les frais d'ad tech et d'élargir les options pour les éditeurs et les annonceurs »[2].

Christopher Sgro, porte-parole de Meta, a déclaré : « L'accord d'enchère non exclusif de Meta avec Google et les accords similaires que nous avons conclus avec d'autres plateformes d'enchères ont contribué à accroître la concurrence pour les placements publicitaires. Ces relations commerciales permettent à Meta d'offrir plus de valeur aux annonceurs tout en rémunérant équitablement les éditeurs, ce qui se traduit par de meilleurs résultats pour tous »[2].