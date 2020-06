Histoire(s) du cinéma est une série de films de Jean-Luc Godard, débutée en 1988 et terminée en 1998.

Histoire(s) du cinéma est constitué de 4 chapitres, chacun divisé en deux parties, composant ainsi 8 épisodes. Les deux premiers épisodes, Toutes les histoires (1988) et Une histoire seule (1989) durent respectivement 51 et 42 minutes; les 6 épisodes suivants, réalisés en 1997 - 1998, durent chacun moins de 40 minutes.

Les épisodes 2A et 2B, Seul le cinéma et Fatale beauté, sont composés en 1993. Seul le cinéma est centré autour d'une conversation entre Godard et le critique Serge Daney filmée en 1988 sur le projet de Godard et l'idée de la mort du cinéma. Les deux épisodes sont présentés pour la première fois à New York en janvier 1994 [1].

Films référencés et cités [ modifier | modifier le code ]

Histoire(s) du cinéma est en grande partie composé de citations visuelles de films, plus ou moins reconnaissables et explicitement nommés. Céline Scemama, maitre de conférence à l'Université Paris 1, auteur de Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard: la force faible d'un art, a établi la liste des films et des citations littéraires utilisés dans la série[2]. Voici quelques films parmi les centaines d'œuvres citées :

