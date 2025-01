Discussion:Montchat

Bonjour,

Une phrase comprend une mention qui fait presque école, à moins que ne ce soit cette idée qui ait générée la phrase :

« Jean-Louis Richard-Vitton cède les sols de rues de ses lotissements à la ville de Lyon, à condition qu'elle les entretienne et n'en change pas le nom. ».

l’entretien des sols des rues revient (et revenait) de droit au propriétaire de la dite voierie, raison des débats au Conseil municipal [ 1 ] ; certains conseillers pensent qu’il s’agit d’une charge lourde pour le budget, alors que Montchat n'est encore que la campagne. En effet Richard-Vitton n’est pas le seul propriétaire à céder du terrain.

L’entretien n’est donc pas une « condition ». Le nom des voies est antérieur à la cession ainsi qu’en témoigne une délibération du Conseil municipal [ 1 ]

« Ne pas changer de nom » ces voies est une volonté prêtée à Richard-Vitton. Elle pourrait être comprise mais : déjà l’acceptation de la cession gratuite fait débat (le donneur ne semble pas en position de rajouter des conditions), il n’est pas le seul à propriétaire qui fait cette démarche (les autres pourraient avoir la même exigence), il n’apparait pas de texte de cette époque relatif à cette demande.

A moins d’informations supplémentaires il parait logique que WP reste réservée, raison pour laquelle cette dernière mention n’est pas portée.

6PO (discuter)

a et b République française. Ville de Lyon , « Conseil municipal de Lyon : Séance extraordinaire du 27 juin 1872 », Conseil municipal, Lyon, Association typographique « Séances du 1er avril au 30 juin 1872 »,‎ 27 juin 1872 , p. 561-563 (lire en ligne [in-4°]) , «»,, Lyon, Association typographique « Séances duavril au 30 juin 1872 »,‎

Bonjour,

une restauration de la poivrière par Viollet-le-Duc reste très hypothétique.

Pourquoi se serait-il arrêté à un si modeste édifice ? Les ouvrages relatant une restauration la situe au XIX e siècle mais seul le site « promotionnel » du Château de Montchat fait mention de Viollet-le-Duc sans référence. Lorsque cet architecte est mentionné la référence au site sus mentionné apparait en filigrane.

Dans ces conditions, sauf référence fiable apparaissant, la mention « restauration par Viollet-le-Duc » est retirée de cet article.

6PO (discuter)

Bonjour,

l’église Notre-Dame-du-Bon-Secours justifie-t-elle d'un article sur WP ? Il semble que le lien interne qui « attend » une telle création aurait du mal a répondre à un critère de notoriété pour ce bâtiment du XIXe .

6PO (discuter)

Bonjour,

Selon l’historique, la proposition :

« Rue Balthazard : origine inconnue, une légende indique qu'il s'agirait du nom du chien de la famille. »

A été modifiée le 11 juin 2014 à 17:19‎ (auteur : Matthieu Hey) par :

« Rue Balthazard : du nom du chien de la famille dans les années 1910[1]. »

Cette modification est annulée :

La source citée n’est pas admissible selon les critères de Wikipédia, en effet elle ne répond pas au critère de vérifiabilité : elle repose sur des dires.

Bruno Richard - dit Richard-Vitton - (4eme génération suivant Jean Louis François Richard) est né en 1940 soit plus 35 ans après la dénomination de la rue. Ses dires sont donc issus d’éléments rapportés. Sauf s’il existe un document précis (délibération de conseil municipal ou autre) ses propos sont très incertains.

Maurice Variano ne retient pas cette origine dans son ouvrage. Mais il précise : Origine : inconnue . Attestée en 1903 [ 2 ] » « BALTAZARD (rue 3e) [...]. Attestée en 1903

Notons que Balthazard est aussi le nom d’échevin, de prévôt... de Lyon.

Enfin, le dernier titre porté par un propriétaire de Montchat a été « seigneur de Montchat » et non pas « comte de Montchat ». Il l’a été par Luc Bonand [ 3 ] qui ne l’a pas transmis à sa fille Antoinette dont est issue Louise Francoise Vitton. Le grand-père de Bruno Richard, propriétaire de la maison forte de Monchat jusqu’en 1920, était le Sieur Jean Marie Louis Richard [ 4 ] (sans être comte de Montchat).

Cordialement.--6PO (discuter)

↑ Information reçue oralement, le 11 juin 2014 à Verzé, de la bouche même de Monsieur Bruno Richard-Vitton petit-fils du dernier Comte de Montchat. ↑ Vanario et Henri Hours ( dir. ) ( préf. Rues de Lyon : à travers les siècles : XIV e – XXI e siècles , Lyon, Éditions Lyonnaises d'art et d'histoire, 2002 , 2e éd. ( 1re éd. 1990), XVI-333 p. , 23 cm (ISBN 2-84147-126-8 ) , p. 24 Mauriceet Henri) ( Gérard Collomb ),, Lyon, Éditions Lyonnaises d'art et d'histoire,1990), XVI-333, 23 cm24 ↑ Registre Mariage : période Lyon (1793-1796) , Lyon (1793-1796), Archives municipales de Lyon, 24 juin 1793 , 80 vues (lire en ligne) , vues 28/80 - Acte 78 , Lyon (1793-1796), Archives municipales de Lyon,, 80 vues, vues 28/80 - Acte 78 ↑ Registre Mariage : Couzon-au-Mont-d'Or , Couzon-au-Mont-d'Or, Archives départementales du Rhône, 24 juin 1898 , 6 vues (lire en ligne) , vues 5/6 - Acte 5 , Couzon-au-Mont-d'Or, Archives départementales du Rhône,, 6 vues, vues 5/6 - Acte 5

Bonjour, cette rue référencée est supprimée de cet article, car elle appartient au quartier de Grange Blanche. Le travail occasionné est conservé et reproduit en PDD de son quartier. Rue Balthazard : origine inconnue, une légende indique qu'il s'agit du nom du chien de la famille [ 1 ] . --Cordialement. 6PO (discuter)

Bonjour,

la phrase suivante a été supprimée :

« Un autre terrain est réservé au nord-est de la « place Ronde » afin d'aménager des remises et des écuries nécessaires à l'ouverture en 1881 d'une ligne omnibus... ».

car en réalité le dépôt de Montchat se trouvait loin de la place Ronde, à son nord-ouest,111 route de Genas, c’est-à-dire à Villeurbanne[2].

Cordialement.--6PO (discuter)

↑ Dictionnaire des grands Lyonnais , vol. 1, coll. « Documents », novembre 2008 , 420 p. , 2 vol. ; 24cm (ISBN 2-9156-8171-6 et 978-2-915681-71-0 ) , p. 109 Claude Chevally,1, Brignais , Éditions des Traboules,« Documents »,, 420, 2 vol. ; 24cm109 ↑ Semaine lyonnaise : Omnibus et Tramways Lyonnais », L’impérial. Journal politique paraissant le dimanche, Lyon, 1re année no 18,‎ 5 octobre 1884 , p. 2 col. 4 (lire en ligne [PDF] ) »,, Lyon,année18,‎2 col. 4

Bonjour,

le chapitre « Hôpitaux », et son contenu « Entre 1920 et 1934, l’hôpital Édouard-Herriot est construit sur des terrains appartenant autrefois au domaine de Montchat. » est supprimé car les hôpitaux appartiennent au quartier de Grange Blanche.

Cordialement.-- 6PO (discuter)

Bonjour SixP:o) Je ne trouve pas la référence IGN qui délimiterait les frontières de Montchat sur le site IGN comme indiqué en note 1 & 2 de cet article. Cette délimitation me semble contraire à l'histoire du quartier, aux usages depuis 1900, au limites convenues dans tous les documents administratifs (communes, agglo, département, etc) ou encyclopédiques qui étudient Montchat. En tout état de cause, les limites des quartiers ont toujours fait l'objet de controverses, notamment à Montchat. Je comprends mal l'intransigeance à ce propos qui parsème les discutions dans l'élaboration de cet article. Merci d'avance. Jardins de Montchat (discuter)

Bonjour,



c'est avec beaucoup de plaisir que j'y recevrai vos observations.

Très cordialement.--6PO (discuter)

PS Je ne réside plus à Lyon.

Bonjour. Cet article est très très avancé pour son sujet très pointu. Bravo pour le travail !! Si un jour vous voulez le passer au label BA (niveau qu'il a probablement), dites le moi, je le relirais pour cela en détail. Bonne continuation. Cedalyon (discuter) Merci Cedalyon pour vos appréciations. L'article n'aurait certainement pas la forme et une partie du contenu actuel sans AntonyB qui a accepté de refaire une première relecture il y a plusieurs mois. Je garde très présent à l'esprit votre proposition de relecture par un authentique lyonnais ! Actuellement il manque, si possible, des chiffres actuels (beaucoup de choses existent sur Lyon 3). --Cordialement. 6PO (discuter)

La villa Marius Berliet se trouve non pas dans le quartier de Montchat mais dans celui de Grange-Blanche. Elle est donc retirée de l’article.

Voici ce qui était retenu à son propos.

--Cordialement. 6PO (discuter)

Attention : Ce sujet, toujours d’actualité – mention contraire serait mentionnée en cas contraire – a été ainsi abordé sur Ce sujet, toujours d’actualité – mention contraire serait mentionnée en cas contraire – a été ainsi abordé sur Wikipédia:Atelier photographique/Objets non communs

Bonjour,

pour illustrer le chapitre des mésaventures du Chat de Montchat est-il possible de réaliser puis d'importer sur Commons une photo du Chat qui se trouve dans une niche à l'angle de la route de Genas et de la rue de l'Église à Montchat (Lyon 3eme, France) ?

Les deux photos existantes et qui seraient parfaites ne sont pas libres de droit : la première comme la seconde.

Avec tous mes remerciements. Cordialement. 6PO (discuter)

PS Voici aussi une photo parfaite, en attente de droits ?

Bonjour JeanBono ,

Par ailleurs dans l'infobox je mettrais volontiers un cliché représentatif de l'ensemble du quartier en imagineant peut-être une vue depuis le parc Chambovet, un des bâtiments de l'hôpital Édouard-Herriot ou Le Crayon ou autre avec un téléobjectif.

Comme tu le vois je fourmille d'idées dont certaines sont peut-être saugrenues mais la photographie n'est pas mon domaine. Toutefois tes clichés me paraissent hors-norme et vraiment un immense bravo !

--Cordialement. 6PO (discuter)

PS Je ne réside plus à Lyon.

Bonjour,

voici deux clichés que je souhaiterais mettre en parallèle pour monter l’évolution de la place Louise en fonction de l’urbanisation :

Une carte postale de 1900 (auteur inconnu)

Un cliché de 2014, mais pas vraiment celui-là ! (auteur : JeanBono

L’hypothèse de départ est que tout le terrain de la place Louise a toujours appartenu à la Ville et donc que celle-ci n’a pas changée de configuration (triangle isocèle à pointe ouest).

Sur la carte postale on note un alignement de constructions à gauche interrompu par une rue (mal vue) , une rue un peu excentrée au milieu à gauche, une construction de face, pas de scène visible à droite.

Le photographe a du recul sur un terrain dégagé (les appareils ne sont pas trop sophistiqués à cette date).

En allant sur Street View, peuvent être écartées :

Vue est-ouest Vue ouest-est Vue sud-nord

qui ne répondent pas aux critères

Seule la vue nord-sud peut-être retenue, avec un opérateur situé sur la place Louise, proche des constructions sur sa gauche entre les rues Bonnand et Julie, photographiant ce qui est devenu l’immeuble d’angle de la place Louise et de la rue Louise (accès rue Louise). Sur la carte postale ceci est un commerce d’alimentation, la rue bien visible est la rue Louise

Qu’en pensez-vous ? Si vous retenez cette hypothèse, JeanBono tourne exactement le dos à l’immeuble…

Lui est-il possible, de reprendre un cliché avec le même angle pour montrer l’évolution au cours du temps ?

Mille Merci . Cordialement. 6PO (discuter)

┌─────────────────────────────────────────────────┘



6PO : j'ai tout mis en vrac dans la catégorie commons de Montchat. A trier donc . La catégorie ci-dessus est cachée et recense tous les clichés d'aujourd'hui. — JeanBono ɹǝʇnɔsıp

Autre chose en rapport avec l’article [ Montchat ], je suis tombé par hasard sur une revue papier du quartier, « Couleurs » , qui plagie allègrement ton article sans citer aucune source, ainsi qu'une de mes photos, toujours sans source. Je leur enverrai un mail à l'occasion également. Je peux te scanner l’article en question, si tu veux. — JeanBono ɹǝʇnɔsıp

Bonjour JeanBono le pillage – il ne s’agit même pas de plagiat – m’exaspère et en France est considéré comme un délit (faut-il le rappeler aux fautifs ?). Une simple note en bas des photos rappelant l’auteur et en fin d’article rappelant Wikipédia daté est tellement simple. Wikimedia Commons et Wikipédia publient sous des licences Commons permettant toutes une rediffusion gratuite sous ces conditions. Je te propose demander un droit de réponse, s’il n’était pas suivi d’effet immédiat (prochain numéro) de porter l’affaire devant un administrateur de Wikimedia (garde bien la publication). En restant à ta disposition si tu le souhaites. --Cordialement. 6PO (discuter) PS Mes coordonnées te sont adressées par courriel. C'est envoyé. — JeanBono ɹǝʇnɔsıp

Bonjour JeanBono et à tous,

revoilà une marotte à la quelle je tiens !

Dans l'infobox je mettrais volontiers un cliché représentatif de l'ensemble du quartier (qui prendrait peut-être une partie du château où de l'église de Notre-Dame-du-Bon-Secours). L'idée est de montrer les maisons dans ce quartier. Il semble que depuis le parc Chambovet le point de vue ne soit pas au rendez-vous (cf. supra). Toute prise de vue depuis une hauteur peut faire l'affaire : un des bâtiments de l'hôpital Édouard-Herriot, un immeuble d'habitation ou autre… L'appareil est idéalement du type de celui employé par JeanBono, mais pourquoi pas un smartphone ?

Qui veut contribuer ? Merci.

--Cordialement. 6PO (discuter)

PS. Rue « Pierre Bonnaud : peintre (1865 – 1930). Autrefois rue Bellevue. Cette appellation ancienne convenait parfaitement à cette rue, car on y découvre un beau panorama sur Lyon, Villeurbanne et les contreforts bressans[1]. ».

↑ préf. Octave Richard-Vitton, postface Abbé Antoine Béard), Montchat - Lyon 3e : un ancien lieu-dit de la rive gauche du Rhône , Saint-Étienne, Imprimerie Le Hennaf, 1956 , 104 p. , in 4° (27 cm) (BNF ) , p. 92 Georges Bazin (Octave Richard-Vitton, postface Abbé Antoine Béard),, Saint-Étienne, Imprimerie Le Hennaf,, 104, in 4° (27 cm)92

Lors de ma dernière excursion, je ne suis pas parvenu à trouver un lieu acceptable pour point de vue sur le quartier. Le parc Chambovet est envahi de grands arbres bien fournis qui bloquent la vue. J'essairai d'avoir accès à un lieu public ou privé une autre fois ! — JeanBono ɹǝʇnɔsıp Bonjour JeanBono Avouons que la référence date de… 1956 ! Les vues ont probablement changées… --Cordialement. 6PO (discuter)

Cet article a fait l'objet d'une demande de relecture par l'atelier de relecture. état : demande

demandeur : 6PO - (discuter)

date de demande : 4 novembre 2015

relecteur : pris en charge le : - terminé le : -

commentaire : Bonjour et immense merci d'effectuer cette relecture. Toutes les remarques de formes sont reçues. S'il y a sujet à discussion, je vous propose d'utiliser cette page.--Cordialement. 6PO (discuter) AdQ depuis 2017. -- Bogatyr (discuter) avancement : - %

Attention : Cette discussion est issue du Projet:Langues/Café des linguistes ainsi libellée Cette discussion est issue du Projet:Langues/Café des linguistes ainsi libellée Kœnig ou Koenig

Attention : Cette discussion est issue de l’Atelier typographique/novembre 2015 ainsi libellée Cette discussion est issue de l’Atelier typographique/novembre 2015 ainsi libellée Comment écrire « bey »

Comment écrire « bey » Attention : Du fait de l’absence de réponse après un mois du Projet:Langues/Café des linguistes, la discussion Du fait de l’absence de réponse après un mois du Projet:Langues/Café des linguistes, la discussion Bey est transférée ici. Bonjour,

contribuant à Montchat, il serait souhaitable d'écrire le patronyme « Kœnig bey » au chapitre Hommages. Trois possibilités sont observées sur les ouvrages en ligne : Kœnig bey Kœnig Bey Kœnig-Bey auxquelles je rajoute Kœnig bey puisque bey est un titre étranger (ici titre honorifique égyptien). Wikipédia:Conventions typographiques ne m'ont pas suffisament aidé… Que choisir ?

Merci de votre avis. --Cordialement. 6PO (discuter) PS Je pense à Kœnig bey sans trait d'union et sans majuscule : bey est un titre honorifique comme chevalier Duchmoll par analogie avec les règles typographiques… Bonjour, j'ai été attiré ici suite au déplacement du sujet depuis le Café des linguistes par 6PO. Je pense de même qu'il faut utiliser « bey » sans majuscule ni trait d'union, comme d'ailleurs « dey ». Cordialement, Şÿℵדαχ₮ɘɼɾ๏ʁ You talkin' to me?

N.B. Adresse URL non admise par modèle

La rue bonnand existe encore à montchat. C'est le même bonnand ? - Scailyna (discuter)

Bonjour Scailyna vous avez parfaitement raison : cette rue est mentionnée à la section « Hommages » du chapitre Dénomination des voies. Elle est présente sur le plan de 1858 qui figure en illustration. --Cordialement. 6PO (discuter)

Carte géologique de Montchat

Bonjour 6PO . Je mets la dernière main à la carte. Une remarque : les limites communales de Lyon suivent au nord la route de Genas (en légère courbe). Du coup, j'ai légèrement modifié la limite nord de Montchat pour la faire coïncider. Avant, je l'avais faite passer par le cours Richard-Vitton (en ligne droite). Est-ce bon ?

Quel hôpital faire figurer ? L'hôpital du Vinatier (Bron) ou l'hôpital Édouard-Herriot (Lyon) ou les deux ? Pas de souci pour le reste. Il y aura la mention des 3 communes Lyon, Villeurbanne et Bron sur la carte […].

Amicalement, — Arcyon (Causons z'en) Arcyon37 la limite nord de Montchat, donc de Lyon à ce niveau, est la route de Genas. Celle-ci est donc un peu au nord du cours Richard-Vitton (les deux voies sont presque parallèles). Le cours Richard-Vitton forme la corde d'un arc dont la route de Genas serait le corps proprement dit. Pour les hôpitaux, un seul serait me semble-t-il à retenir, Edouard-Herriot : lui seul est sur la commune de Lyon, il est de loin le plus ancien, il s'agit du plus grand des deux, l'Université Lyon II s'est développée autour de lui avec toutes ses facultés… en résumé il peut être considéré comme une référence à Lyon. Pour rester sobre exit hôpital Louis-Pradel (Bron). --Cordialement. 6PO (discuter) Ça marche. […] — Arcyon (Causons z'en)

Merci Arcyon37 , le résultat est là : incroyable ! Encore merci et Cordialement. 6PO (discuter)

Par ailleurs une vue aérienne du quartier (d'une hauteur telle qu'un immeuble ?) serait bienvenue. Si en connaissez ou en en êtes l'auteur (avec un Smartphone ?) l'article sera preneur.

--Cordialement. 6PO (discuter)

┌─────────────────────────────────────────────────┘

Je suis sur une autre piste, je vous en ferai part lorsque ça se concrétisera. J'irai en repérages jeudi. — JeanBono ɹǝʇnɔsıp

┌─────────────────────────────────────────────────┘



Vue sur Lyon 3e, Villeurbanne et Bron depuis l'hôpital cardio.

6PO : Voilà ce que j’ai pu faire, depuis le 9ème étage de l'hôpital cardiovasculaire et pneumologique de Bron. Le parc Chambovet masque le reste, mais je n'ai pas trouvé de lieux plus adapté dans ce coin. — JeanBono ɹǝʇnɔsıp

JeanBono c'est une superbe idée pour un superbe résultat. J'avais pensé à l'hôpital Edouard-Herriot qui n' pas les problèmes de gêne par des constructions au premier plan mais est beaucoup moins élevé (cinq à six étages). Aurais-tu la gentillesse de corriger (ou non) les erreurs du descriptif mis sur Commons ? Hormis les éléments de la ville je ne suis pas sûr que ce soit les monts d'Or au loin . Un immense merci et encore plus que Cordialement. 6PO (discuter) . JeanBono Vue. --Cordialement. 6PO (discuter)

Bonjour Lyon-St-Clair et tous à ceux qui participent à la discussion,

n’étant pas au fait du trajet des autobus, il faut se référer à internet. L’intervention des Lyonnais est très appréciée. Une modification indique :

XXI e siècle est desservi par une ligne de « Montchat ausiècle est desservi par une ligne de trolleybus (la C13, dont sa partie sud est exploité en autobus de façon provisoire depuis 2015) et quatre lignes d'autobus. Trois d’entre elles [...] et enfin au sud et à l’ouest la C13 . Trois lignes schématiquement parallèles, les lignes C13 et surtout [...], pénètrent dans le quartier selon un axe sud-ouest - nord-est en suivant la rue Ferdinand-Buisson et le cours du Docteur-Long »

Or selon ce site qui semble maintenu à jour :

La C13 (objet de très nombreux débats) ne fait que cheminer sur la limite ouest du quartier en parcourant une partie de l’avenue Lacassagne. À aucun moment elle ne pénètre le quartier. Les dires du site correspondent-ils à la réalité ? Selon le site : « 24/08/2015 : En raison des travaux d'aménagement de la ligne C3 et pour une durée indéterminée, la ligne C13 est séparée en deux parties : Montessuy - Hôtel de Ville, exploitée en trolleybus, et Hôtel de Ville - Grange Blanche, exploitée en bus thermiques . » . Si cette affirmation est exacte il parait souhaitable de supprimer « par une ligne de trolleybus (la C13, dont sa partie sud est exploité en autobus de façon provisoire depuis 2015) »

--Cordialement. 6PO (discuter)

Bonjour Oliv0 ,

mon niveau en phonétique est toujours aussi nul et ce n'est pas sans oublier le problème posé par Lans-en-Vercors. Cet article a obtenu le label AdQ et je dois vous remercier d'y avoir contribué. Mon propos actuel est de savoir comment écrire Montchat (se prononce « moncha »).

Auriez-vous la gentillesse de m'aider ?--Cordialement. 6PO (discuter)





Oliv0, excusez moi de vous déranger pour cette broutille : l'écriture phonétique Montchat est mise entre deux tirets. Il s'agit de présenter. Mais en parcourant le RI, il semble qu'il y a la une faute. Cette présentation est-elle habituelle ? Faut-il la maintenir ? Merci infiniment et Cordialement. 6PO (discuter)

6PO {{incise}} ou entre parenthèses est une question de style du texte lui-même en dehors de la partie phonétique qui est entre [] ou //. — Oliv☮ Éppen hozzám? Oliv0 Entre crochets : [] ; Entre barres obliques : // ; Sans aucun élément typographique (par exemple sur les ouvrages dit de référence). la dernière proposition est-elle exacte ? Merci et Cordialement. 6PO (discuter) Voir en:IPA#Types of transcription : la phonétique est normalement toujours présentée entre des symboles typographiques ouvrant et fermant appariés. Certains auteurs peuvent en définir d'inhabituels, mais les plus courants sont [] pour les sons eux-mêmes c'est-à-dire une description plus précise, et // pour les phonèmes d'une langue donnée c'est-à-dire le même symbole pour un ensemble de sons entre lesquels la langue ne fait pas de différence (par exemple le « on » français /ɔ̃/ peut aller de la nasalisation [ɔ̃] du son o ouvert de « botte » à celle [õ] du son o fermé de « beau » sans qu'on le perçoive autrement que comme une différence d'accent français régional). — Oliv☮ Éppen hozzám? Merci Oliv0 Cordialement. 6PO (discuter)

Bonjour, je commence la relecture de l’article et je vais noter mes remarques au fil de l’eau. Bien entendu, mon objectif est de faire progresser l’ensemble et non de nuire à l’excellent travail déjà fourni. Bien à vous.--Harrieta (d)

Harrieta171 ayant essayé de tenir compte des premières remarques je me suis permis de les mettre sous fore de section auxquelles j'aai donné un titre pour plus de facilité dans vos échanges si vous le souhaitez. D'ores et déjà soyez remercié pour toutes les modifications apportées. Très Cordialement. 6PO (discuter)

Résumé introductif [ modifier le code ]

Je propose d’étoffer l’introduction en y ajoutant des détails portant sur le patrimoine culturel ou l’économie (ou son absence) du quartier. L’objectif est produire un RI qui soit publiable en page d’accueil de WP.

« Rues prénommées » : lesquelles [ modifier le code ]

* Introduction : rues « prénommées » ; je suppose qu’il s’agit de noms de rues comportant des noms et des prénoms, puisqu’il n’est pas fait mention de rues auparavant. Il faut attendre le paragraphe Urbanisme pour comprendre.

Référence non accessible [ modifier le code ]

* Véhicules individuels : « selon certains » devrait être documenté par une note mentionnant les noms des différentes factions. Ce n’est pas immédiat en l’état, parce que la source n’est pas disponible en lecture directe.

Liste des rues et références de leurs noms [ modifier le code ]

* Quartiers de prénoms : je propose de reprendre le paragraphe, en s'attachant à faire des phrases complètes. Ce paragraphe et celui qui le suit manquent de références qui permettent de justifier les différentes affirmations, comme par exemple « prénom de la grand-mère maternelle de Mme Richard-Vitton (en réalité Claudine (née Merle))] ».

Harrieta171 La liste à puces : théoriquement elle n'est pas encyclopédique ; j'en conviens aisément. Mais — car il y a un mais ! — je n'ai pas trouvé de moyen plus léger de présenter. Faut-il la supprimer (cf. liste de hameaux) ici la réponse est sans aucun doute non. Il suffit de naviguer sur les forums, sur les sites commerciaux des agences immobilières, sur les sites qui posent des questions à la BM de Lyon pour se rendre compte que toutes ces rues doivent être énumérées (et donner l'origine des prénoms voir ci-dessous). Comment faire autrement ? Les références : tous les noms sont référencés. Répéter ces références risque d'alourdir la présentation. Trois solutions existent : Laisser en l'état, Faire une note préalable indiquant que toutes sont référencées à divers niveau du texte, A la fin de chaque ligne mettre une référence. Que vaut-il mieux ? Voici par exemple la référence à trouver pour Claudine Merle à l'avant dernière phrase de Occupants du château : 8 janvier 1811 [ 1 ] . De ce mariage nait Louise Françoise Vitton [ Bz 1 ] . » « Antoinette Bonand, fille de Luc, épouse Henry Vitton, futur maire de La Guillotière , le. De ce mariage nait Louise Françoise Vitton. » --Cordialement. 6PO (discuter)

↑ Mariages Registre : période 03/01/1811 - 31/12/1811 , Archives municipales de Lyon, Mairie de Lyon unique, 8 janvier 1811 , 304 vues (lire en ligne) , vue 5 (droite) – acte 12 Mairie de Lyon unique,, Archives municipales de Lyon, Mairie de Lyon unique,, 304 vues, vue 5 (droite) – acte 12

Toponymie [ modifier le code ]

Je suppose que la rédaction de ce paragraphe n’est pas terminée. Par exemple, la phrase commençant par « Vers 1700 […] » n’a pas de verbe. Pour l’instant, le paragraphe rassemble divers éléments, sans qu’une rédaction ne fasse le lien entre eux.--Harrieta (d)

Occupants du château [ modifier le code ]

Premier paragraphe : les doubles guillemets terminaux de la deuxième phrase me gênent , même s'ils sont séparés par un appel de note. Wikipédia:Citation recommande de n’insérer qu’un seul guillemet final. Qu’en pensez-vous ?--Harrieta (d)

Harrieta171 je suis entièrement d'accord avec vous : se pose une véritable interrogation. En reprenant le texte de Georges Bazin : la première phrase en latin entre guillemets est extraite des archives de la famille Richard-Vitton ; effectivement il s'agit d'une citation. La seconde phrase en français « de traduction » est le fait de l'auteur. Cette phrase termine un paragraphe, il n'est donc pas possible de continuer à le citer pour effectuer une « pirouette ». Les règles typographiques du LRTUIN ont certainement la solution. Peut-être que nous pourrions soulever ce point, auquel peut s'en adjoindre d'autres, quand vous aurez atteint la fin de la relecture auprès d'un autre contributeur qui a déjà très gentiment accepté de m'aider avec des compétences en ce domaine très pointues et argumentées ? --Cordialement. 6PO (discuter)

Est-il possible d'insérer une note au sujet des « louis d'étrennes » mentionnés ?--Harrieta (d)

Harrieta171 plutôt que « louis d'étrennes » ne s'agit-il pas de livres tournois ? Cette unité bénéficie déjà d'un lien interne, mais si cela est souhaitable il peut être mis une note. La donnée est de ne pas trop les multiplier.--Cordialement. 6PO (discuter)

Bonjour.

Je ne vais pas avoir le temps aujourd'hui de relire en détail mais cela m'intéresse beaucoup, d'autant que le travail fait est impressionnant. Je l'ai survolé et plusieurs points m'ont surpris. Je les relis plus soigneusement et je vous en fais part dans la semaine. Cordialement. Cedalyon (discuter)

Bonjour Cedalyon, parceque votre avis sur le fond est très précieux, avez-vous du temps à consacrer à cette relecture avant une proposition éventuelle au label AdQ ? Bien sûr une réponse négative serait parfaitement comprise. --Cordialement. 6PO (discuter) 6PO Dans économie, la remarque sur le niveau de vie "confortable" me semble délicate. Il faudrait comparer la moyenne du quartier avec la moyenne nationale, pour fournir au lecteur un point de comparaison objectif. Bonjour Cedalyon, l'analyse se fait en deux temps : il est, dans la phrase suivante, donné le revenu médian pour la ville de Lyon (qui s'avère inférieur). Puis est formulé une remarque que j'ai pris le soin d'annoter. En effet, ce revenu médian est un critère qui peut amener beaucoup de critiques. Plus le revenu est élevé, plus l'aisance serait évidente. Pourtant où la vie est-elle la plus chère à Lyon, à Paris, à Avajan ? Prendre pour référence le revenu national a-t-il plus de sens qu'un autre revenu urbain (quelle taille d'agglomération ?) ou rural ? Je ne sais pas répondre et je pense que chacun peut y aller de ses arguments. Il m'a semblé que laisser le débat ouvert avec deux bases était solide. Il s'agit d'un quartier et non d'une commune, donc le quartier se compare à sa commune. En réalité le débat est ouvert ! Le revenu 2012 national est rajouté.--Cordialement. 6PO (discuter) --Cordialement. 6PO (discuter) Je ne suis pas opposé à la mention d'un "esprit village" dans l'article, mais comment sourcer cette remarque ? Le fait qu'il y ai des prénoms sur des entrées de villa me semble léger pour appuyer cette affirmation. Bonjour , fidèle au souhait de WP de pas fournir de source dans le RI, celle-ci (particulièrement délicate chacun revendiquant ce terme) est sourcée trois fois à la section « Logement » : « [ 1 ] . » « La prédominance des maisons individuelles, dont la construction n'obéit pas à un plan d'ensemble, en fait un quartier-village recherché. » « esprit village » du quartier résiste difficilement à la pression immobilière [ 2 ] , [ 3 ] . » Le niveau de description est impressionnant pour les premières parties de l'article. Bravo pour la recherche documentaire. Je poursuis la lecture dès que possible, probablement en début de semaine prochaine. Cedalyon (discuter)

Relecture suite [ modifier le code ]

Section Urbanisme : Une partie de la description historique devrait être reprise dans la section Histoire, qui ne parle que de politique, mais je pense que de nombreuses mentions seront attendues par les lecteurs en section histoire et non urbanisme, notamment le fait que le lieu est boisé, la mention de l'église Saint-Alban, la construction du château et la présence d'un village. Mentionner ceci dans la section urbanisme permet de faire une mise en perspective, mais il faut à mon avis dédoubler l'information en la synthétisant d'un côté ou de l'autre.

Cordialement. Cedalyon (discuter)

Bonjour Cedalyon, l'idée que j'avais suivie, au trois premiers paragraphes, était de signifier qu'il n'existait au départ rien du côté est du Rhône et plus précisément où se développera le futur quartier — comment donner une histoire à Montchat qui n'existe pas ? Puis vient l'agencement des constructions. Probablement le texte n'était pas assez clair (et merci de votre lecture !) je l'ai donc modifié en ce sens. Alors je suis désolé, mais tous les historiens n'hésitent pas à parler d'histoire de France pour parler de l'antiquité. Et l'histoire de Lyon commence bien évidemment avant même sa fondation, par la description des campements celtes sur les rives de la Saône. A l'inverse, placer de tels développements historiques dans la partie dédiée à l'urbanisme me semble peu cohérent. L'urbanisme actuel s'inscrit évidemment dans le prolongement de forme urbaines passées, mais ce développement fait partie intégrante de son histoire générale. Je pense qu'il faut alléger la partie historique de la section urbanisme, pour s'y concentrer sur ce qui a impacté les formes urbaines actuelles, et placer le reste dans la section histoire. Un lecteur lambda n'ira pas chercher une mention de l'église Saint-Alban dans la section urbanisme, mais dans la section histoire. Bonjour Cedalyon, il est parfois difficile de prendre du recul avec son texte : d'où l'intérêt d'une relecture ! En réalité, il me semble que les données sont sensiblement les mêmes que l'on se place du côté des urbanistes ou des historiens (qui eux-mêmes ne feraient rien sans la géographie !). Les uns comme les autres font toujours un retour en arrière pour évoquer le présent… Mais probablement existe-t-il davantage d'historiens que d'urbanismes alors vous avez raison et j'ai, je pense, modifié la présentation du texte en votre sens. Merci--Cordialement. 6PO (discuter)

Références

Où avez-vous vu nommé Jean Belles-mains, je n'ai jamais vu cette graphie ? La forme habituelle utilisée par les historiens est Jean Belles-mains. Mais j'aimerais mentionner l'autre forme dans l'article de l'archevêque avec une référence.



Cordialement. Cedalyon (discuter)

┌─────────────────────────────────────────────────┘

Bonjour Cedalyon,

tout à fait exact (avec « 12e s. » ) et dans le même ordre d'idée il n'est pas rare de lire au XVIIIe siècle « de localité » (ex. : « Cedalyon de Lyon ») pour distinguer plusieurs homonymes en précisant leur habitat, mais ceci n'a pas valeur nobiliaire. Actuellement la tendance va vers l'emploi du second prénom (voir aux USA)… Merci d'avoir éclairé notre lanterne.--Cordialement. 6PO (discuter)

Références

↑ dir. ), « Histoire du Lyonnais : Le mandement de Béchevelin : ses limites et ses paroisses (fin) », Revue du Lyonnais, Lyon, Aimé Vingtrinier, 4e série, vol. 1,‎ 1876 , p. 105 n. 1 (lire en ligne) André Steyert et Aimé Vingtrinier (), «»,, Lyon, Aimé Vingtrinier,série,1,‎105 ↑ préf. Octave Richard-Vitton, postface Abbé Antoine Béard), Montchat - Lyon 3e : un ancien lieu-dit de la rive gauche du Rhône , Saint-Étienne, Imprimerie Le Hennaf, 1956 , 104 p. , in 4° (27 cm) (BNF ) , chap. III (« Formation du quartier de Béchevelin et construction d'un nouveau pont sur le Rhosne »), p. 22 Georges Bazin (Octave Richard-Vitton, postface Abbé Antoine Béard),, Saint-Étienne, Imprimerie Le Hennaf,, 104, in 4° (27 cm)III (« Formation du quartier de Béchevelin et construction d'un nouveau pont sur le Rhosne »),22 a b et c Bibliothèque générale des écrivains de l'ordre de Saint Benoît, patriarche des moines d'Occident , vol. 3, s.l. , A. Bouillon, 1778 , 548 p. , 4 vol. ; in-4° (lire en ligne) , « BAD », p. 453 col. 1-2 Jean-François,3,, A. Bouillon,, 548, 4 vol. ; in-4°, « BAD »,453 ↑ p. 137 [/ 139 !]. LRTUIN , 2002, ch. Particule patronymique,137 [/ 139 !].





Bonjour C. Cottereau,

la section Montchat#Toponymie est référencée. Mais s'agit-il de références correctes ? Cela mérite certainement un contrôle avant une soumission éventuelle à un vote pour AdQ. Si cela vous intéresse, merci de donner votre avis et de modifier si nécessaire.

--Cordialement. 6PO (discuter)

Bonjour, 6PO, au regard des connaissances actuelles, le tout fait sourire. Il n'y a quasiment rien à conserver là dedans.

Les formes anciennes devraient apparaître en premier puisque la toponymie consiste précisément en l'étude phonétique des formes anciennes : la présentation est donc illogique.

: la présentation est donc illogique. Mont- n'est pas issu du latin mons , enfin pas directement, mais du gallo-roman MONTE basé sur l'accusatif montem de mons .

, enfin pas directement, mais du gallo-roman basé sur l'accusatif de . « Cal ou Chal signifient « rocher » pour les Allobroges, « forêt » pour les Celtes, « marais » pour les peuples slaves. » Là on est carrément dans le burlesque : l'auteur de ces lignes ignore que les Allobroges sont des Celtes et que le celtique parlé en Gaule est nécessairement le Gaulois, sauf le breton importé au IVe - Ve siècle. C'est assez grave pour une encyclopédie d'ignorer que le gaulois est la langue celtique des peuples de la Gaule. Que viennent faire les slaves dans le coin ?

C'est sûr, certains spécialistes évoquent l'existence d'une racine pré-indo-européenne (ou indo-européenne) *kal ayant effectivement le sens de « rocher », *kal s'est naturellement palatalisé en chal en franco-provençal, comme en français.

Aucun ouvrage de référence n'est mentionné, l'ouvrage antédiluvien qui contient la citation ci-dessus, trop ancien, est bon pour la catégorie contes et légendes du XIXe siècle.Cordialement.C. Cottereau (discuter)

Malheureusement, la plus ancienne forme connue est tardive Montchal en 1479, si je m'en tiens aux sources citées qui au moins, dans le cadre strict des mentions, semblent sérieuses. En tout cas, on peut supposer qu'à cette époque le m final de *Montchalm s'est amuï, c'est une évolution régulière. Même chose dans Montchal (Loire), c'est pas loin, mentionné sous les formes Mont Chal déja en 1225 et puis sous la forme latine Monte Chalmo en 1252 (cf. Albert Dauzat, DNELF, p. 446a [ 1 ] .). C'est aussi un homonyme des Montcalm occitans. Selon Dauzat du préceltique calmis hauteur dénudé, mot qui s'est perpétué en occitan cf. la Calm. Bien à vous.C. Cottereau (discuter)

↑ Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France (2e éd. rev. et compl.), Paris, Librairie Guénégaud, 1979 , 2e éd. ( 1re éd. 1963 (posthume)), XII-738-XXIII, 1 vol. ; 22 cm (ISBN 2-8502-3076-6 ) , p. 446 a Albert Dauzat et Charles Rostaing (2éd. rev. et compl.), Paris, Librairie Guénégaud,1963 (posthume)), XII-738-XXIII, 1 vol. ; 22 cm446 a

Bonjour C. Cottereau et merci infiniment de vos remarques, si j'ai bien compris, les deux premiers paragraphes : Doivent être inversés, Et doivent être ré-écrits… malgré les écrits d'André Steyert (très contredits mais sur quels arguments par l’Abbé A. Devaux) de la fin du XIX e siècle. En réalité, je n'ai vraiment pas le niveau. Auriez-vous la gentillesse de faire le ménage selon nos connaissances actuelles. Merci. --Cordialement. 6PO (discuter) Bonsoir 6PO, mais de rien, c'est mon boulot...si je puis dire. André Steyert est certainement un bon historien ou / et un bon journaliste, mais il n'avait certainement jamais entendu parler de linguistique, science neuve, étant donné l'époque à laquelle il vivait. Il faut dire que même aujourd'hui, la plupart des historiens n'y entendent toujours strictement rien, vu le cloisonnement des disciplines. Pour une référence linguistique, rien n'est disponible en ligne, Ernest Nègre a sûrement traité le sujet dans Toponymie générale de la France ou encore Gérard Taverdet, Les Noms de lieux du Rhône, ABDO, Dijon, 1987. Je ne possède pas ces ouvrages mais le rapprochement avec le Montchat de Dauzat est pertinent. Bonne soirée.C. Cottereau (discuter)

┌─────────────────────────────────────────────────┘

Ci-dessous une réponse trop rapide à C. Cottereau puisqu'il supprime « et la monographie consacrée à ce lieu précis Montchat, Lyon 3e: un ancien lieu-dit de la rive gauche du Rhône, Georges Bazin, Octave Richard-Vitton. »

Bonjour C. Cottereau,

il faut se concentrer sur les deux premières références car je suis en possession de la dernière qui doit être prise avec beaucoup de précautions (et de surcroit qui ne dit rien du toponyme).



Voici ce que j'en écris :



préf. Octave Richard-Vitton, postface Abbé Antoine Béard), Montchat - Lyon 3e : un ancien lieu-dit de la rive gauche du Rhône , Saint-Étienne, Imprimerie Le Hennaf, 1956 , 104 p. , in 4° (27 cm) (BNF ) Georges Bazin (Octave Richard-Vitton, postface Abbé Antoine Béard),, Saint-Étienne, Imprimerie Le Hennaf,, 104, in 4° (27 cm) Cet ouvrage, intéressant pour l’histoire locale, n’est pas exhaustif. Les quelques références citées sont malheureusement incomplètes. Il apparait que l’auteur s’est basé sur les archives de la famille Richard, du diocèse et des Hospices Civils de Lyon. »

.

« Georges Bazin est un « entrepreneur de charpente, animateur du quartier de Montchat. Né et mort à Lyon 3e , ( 16 novembre 1906 - 1er décembre 1980 )[1]. » »

--Cordialement. 6PO (discuter)



Références

Réécriture des deux premiers paragraphes [ modifier le code ]

Bonjour Dominique Fournier et HaguardDuNord,

pour d'autres toponymes vous avez déjà échangé avec C. Cottereau,

il me semble qu'il ne souhaite pas reprendre la section Montchat#Toponymie faute de référence. Pour ma part je ne suis pas un spécialiste loin de là… Il me semble que cet exercice vous est plus familier et que vous pouvez avancer des références sérieuses. Auriez-vous la gentillesse de contribuer à cette section ?

Merci et Cordialement. 6PO (discuter)

Bonjour C. Cottereau, avec un immense et grand merci pour cette réécriture impressionnante. Je me suis permis de rajouter le lien interne Langues pré-indo-européennes et non Indo-européen commun pour « pré-indo-européen ». Toutefois j'espère ne pas avoir fait d'erreur. Encore une fois un grand merci Cordialement. 6PO (discuter) Parfait. De rien, de rien. N'ayant pas à ma disposition de source directe mentionnant ce toponyme précis. Je me suis contenté d'ouvrir la rubrique en comparant avec un homonyme possible, ce qui laisse toujours la possibilité d'introduire une explication par une source directement en lien avec ce toponyme (le dictionnaire topographique du Rhône pour de nouvelles mentions anciennes, si elles existent, ainsi qu'Ernest Nègre ou Gérard Taverdet, s'ils ont traité ce toponyme) Cordialement.C. Cottereau (discuter)

Bonjour 81.220.18.110,

c'est avec beaucoup d'attention qu'est examiné votre modification « Montchat — /mɔ̃ʃa/ — est… » en « Montchat (prononcé /mɔ̃ʃa/) est… » toutefois je n'y adhère pas.



En effet le lien interne proposé phonétique international est celui d'une page d'aide (« en brut » Aide:Alphabet phonétique international) et non celui d'un article ; Par ailleurs, les exemples alors proposé sur cette page sont différents des exemples proposés en infobulles dans l'article (est-ce du au fait que cette présentation de la phonétique a une vocation internationale ?). Je ne suis pas intimement persuadé que les exemples proposés par la page ont plus d'autorité que ceux des infobulles. Il n'est pas l'objet de l'article de faire un cours de phonétique donc une proposition ne suffit-elle pas ?

En résumé, je ne suis absolument pas convaincu par le bien fondé de cette modification mais je ne suis pas assez qualifié pour l'annuler. Qu'en pense Oliv0 qui gentiment avait accepté de proposer cette phonétique ?

--Cordialement. 6PO (discuter)

6PO Oliv☮ Éppen hozzám? Merci Oliv0 de participer avec autant de promptitude à cette discussion. Effectivement cela touche au détail… Disons que pour un AdQ cela mérite peut-être que l'on s'y arrête. Avant toute annulation (pour éviter redondance) j'attends que 81.220.18.110 s'exprime. --Cordialement. 6PO (discuter) Bonjour 81.220.18.110, après une semaine sans manifestation sur cette PDD, je considère souhaitable de revenir à l'emploi d'incises^pour éviter un « doublon ». Ceci est donc réalisé. --Cordialement. 6PO (discuter)

Bonjour Jfblanc et C. Cottereau,

je n’ai pas le niveau requis pour entrer dans la discussion du bien-fondé ou non de cette modification accompagnée du motif suivant « correction API ». La version devenue corrigée était de C. Cottereau, raison pour laquelle il me parait opportun de solliciter son avis. Quelle position vous retenez en définitive ?

--Cordialement. 6PO (discuter)

BonjourJmh2o et un grand merci pour m’avoir permis de retrouver dans Wikipédia:Le Bistro/1 mai 2017 et dans la rubrique des Articles à améliorer cette « discussion » à laquelle a également participé SenseiAC :

Montchat, c'est dans les règles de mettre "2016." comme ça dans l'infobox? Je ne sais pas si c'est dans les règles, j'ai déplacé cette information vers la note. --H 2 O(discuter) Moi je trouve ça un peu bizarre qu'on ait une note dans la légende d'une image : soit ce qui est dans la note est pertinent et on met l'info dans la légende, soit ça ne l'est pas et ça peut être enlevé. SenseiAC (discuter)

Préambule : depuis le 23 février 2017 Maxam1392 impose son point de vue sans jamais apporter de justification que ce soit sur sa PDD ou ailleurs. Cette conduite ne vaut pas simplement pour Montchat et est à l’origine d’une RA. : Demande de blocage de Maxam1392.

Notons qu’ici il n’y a pas de signature.

Il est pour le moins étrange de voir apparaitre à la rubrique « Articles à améliorer » une question relative à un article porteur du label AdQ.

La question se conçoit mieux sur la PDD de l’article ce qui aurait permis la participation de 176.145.134.79 (qui n'est pas 6PO) et qui rétablit une date dans la légende. Ou une rubrique générale parait également nettement plus appropriée.

Une notification à 6PO contributeur largement majoritaire aurait été bienvenue.



Discussion :

Concernant la note dans la légende d’une illustration, il parait impossible de la faire figurer plein texte. Mais là n’est pas la question.

La date du cliché doit-elle figurer ? Indiscutablement : la vue d’un centre-ville à cinq ans d’intervalle peut considérablement varier : regardons par nos fenêtres. Donc en soi la vue doit être datée car cela est une information. Ceci a déjà été exposé à Maxam1392 .

--Cordialement. 6PO (discuter)

Bonjour et bonne année à vous !

Je me demande s'il est prévu de refaire une séance photo aérienne par temps clair et ensoleillé depuis le toit de l'Hopital Cardio à Bron pour illustrer Montchat.--GoldoLyon (discuter)

Bonjour GoldoLyon voilà une excellente occasion de vous présenter mes vœux ainsi qu'à Rexcornot (Bonjour --Cordialement. 6PO (discuter)

Paul Rivier [ modifier le code ]

Bonjour notamment à James Darlays,

l'ajout suivant, à la section « Personnalités liées au quartier » est supprimé, au moins temporairement :

Paul Rivier (19eme siècle-20ème), membre fondateur de la SACEM à Paris, représentant à Lyon, pianiste et compositeur.. Ses éditions "De Mena" sont au nom de son épouse deux fois, puisque veuf il se remaria avec la violoncelliste diite 'Bébé' soeur de sa première épouse.

En dehors du fait que la phrase ne soit pas référencée, le caractère notable pour Montchat, au sens de WP, n'apparait pas.

--Cordialement. 6PO (discuter)

Bonjour notamment à James Darlays,

l'ajout suivant, à la section « Personnalités liées au quartier » est supprimé :

Jo Darlays (1908-1959) président des Anciens Marins Fammac, du Secours Muruel, de l'Amicale des Artistes. Animateur des scènes lyonnaises et de la salle des fètes de la Bourse du Travail. (identité Gerbet-Darlays Octave-Joseph, ex FFI, (leur repaire était l'arrière salle du café Chabot place Henri) et Jo dit Toto rentrait ensuite au 18 bis rue St Isidore et bien plus tard au 137 crs A. Thomas, voisin et ami des cadres des usines des Frères Lumière et des dirigeants des véhicules Berliet, entreprises où il 'casa' nombre jeunes revenus de la Marine militaire). son épouse née Louise Seguin, fille de tué de Verdun, violoniste a participé en 1981 à une émission télévisuelle avec le Président Mitterrand au sujet du social et des retraites.

En effet, les critères de notabilité de cette personne, certes estimable, ne sont remplis pour WP.

De même à la section « Maison du docteur Long » que :

Deux ans après l"Armistice, un concert venu d'une tournée a eu lieu au Cinéma 'Olympia' cours Docteur Long donné par un jeune enfant niçois, prodige du piano.nommé Roberto Benzi. Dès lors deux groupes se sont opposés pour interdire ou autoriser les concert, qui se promettait avec salle pleine compte tenu des articles de presse parlant de ce phénomène du piano classique qu'il apprenait vers les meilleurs solistes. Finalement, sans pouvoir devenir d'accord, les deux parties se disant issues de la Résistance, pour des raisons peu vérifiables que Roberto était d'origine italienne, ou bien peu importe qu"il ait ces origines selon l'autre groupe, il fut décidé d'un commun accord d'aller chercher un médiateur, Jo Darlays (à cent mètres d'ici à l'époque, au 18 bis rue St Isidore)pour connaître son avis. Celui ci permit de suite le concert et vint même le présenter en louant les dons de ce jeune artiste plein d'avenir. Par la suite Roberto Benzi est devenu le chef de nos orchestres connu et apprécié jusqu"au 21ème siècle.

En effet, la seule source retrouvée est primaire (la voici) donc non recevable ici sur WP.

--Cordialement. 6PO (discuter)

Jacky Mallerey [ modifier le code ]

Bonjour notamment à James Darlays,

l'ajout suivant, à la section « Personnalités liées au quartier » est supprimé :

Jacky Mallerey, accordéoniste renommé (20ème siècle), qui y créa son studio d'enrégistrement derrière la place Henri, dont des titres pour la MGM.

En dehors du fait que la phrase ne soit pas référencée, le caractère notable pour Montchat, au sens de WP, n'apparait pas.

--Cordialement. 6PO (discuter)

Institut Lumière [ modifier le code ]

Bonjour notamment à James Darlays,

l'ajout suivant, à la section « Tramways » est supprimé :

Montchat descend au sud jusqu'au cours Albert Thomas, où se tiennent les usines Lumière à l'identique mais dans de plus grandes surfaces, que les locaux de la rue du 1er Film à Montplaisir. Cours Albert Thomas, aux alentours du 141, les enfants du quartier revivent chaque jour en direct, le film mémorable de la "Sortie des Usines Lumière", par contre les robes longues et ombrelles, comme les costumes des messieurs, sont des habits courants servant à rentrer chez soi en scooter, vélo, ou mobylette. Par contre le cérémonial faisant que "tous partent ensemble au son de la cloche de la concierge Madame César" est maintenu.Les Laboratoires Geigy ont pris ensuite une participation chez Lumière et malheureusement le quartier a été modifié et les usines devenues des immeubles ou bureaux, les hangards ont disparu et reste seul celui de la rue du 1er Film dans le Château du Musée des Frères Lumière.

Selon la définition arrêtée à la localisation, la limite sud de Montchat se trouve avenue Lacassagne. L'institut Lumière appartient au quartier Montplaisir où il est dument mentionné.

--Cordialement. 6PO (discuter)

Bonjour 6PO,

Je suis un membre de l'association "Jardins de Montchat" qui travaille depuis une petite décennie notamment sur l'histoire de ce territoire et sa promotion.

Nous avons bien évidemment déjà lu, relu et relu encore l'article de wikipedia sur Montchat dont vous semblez être le contributeur essentiel et souhaiterions pouvoir aborder directement avec vous de nombreux points.

Par exemple, au hasard, l'étymologie.

Vous le savez, de nombreux Montchat, Montchal, Montchard, Montchaud, etc peuvent être trouvés principalement dans la région. Nous avons dressé une carte de travail en développement sous uMap recensant les toponymes actuels s'en approchant. http://u.osmfr.org/m/966363/

Ces toponymes proviendraient soit de calmis ou calma, soit de calv pour chauve, soit de cal pour chaux. Il décrivent des topologies différentes mais finalement des paysages souvent semblables tout en provenant d'étymologie différentes.

Notre carte montre une répartition vraisemblablement régionale et plutôt tournée vers le Sud-Ouest alors que le Franco-Provencal est plutôt tourné plein Est.

Enfin concernant la zone d'influence historique proche de Montchat, soit le nord du Velin, on trouve toujours aujourd'hui une ferme de Montchat à Saint Laurent de Mure à la topographie proche de celle de Montchat, et, sur le cadastre de Vénissieux de 1831, le lieu-dit Montchaud, en bord de balmes et entouré de chemins et lieux-dit nommés Chassagnon ou bien Grand Chassagnon... Etonnant !

Vous retrouverez ces infos avec notices sur notre carte, et sur ce petit point, par exemple, nous aimerions recueillir votre avis et vos suggestions.

Nous espérons que vous aurez le temps de répondre à notre sollicitation.

Bien courtoisement,

