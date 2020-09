Un Centre régional d'innovation et de transfert de technologie (CRITT) est une structure scientifique[1] créée à partir des années 1980. Ce sont des instituts regroupant par association (loi de 1901) les acteurs locaux du monde professionnel et de la recherche publique dans un domaine donné. Ils apportent une expertise scientifiques aux petites structures industrielles (PME…) qui n'auraient pas les moyens d'avoir un centre de R&D et permettent également le transfert de technologie entre les laboratoires publics et le monde professionnel (création de start-up, exploitation de brevets…). Il existe environ deux cents CRITT en France.

Depuis 1996, la qualité d'expertise des CRITT peut être contrôlée[2] sur demande du CRITT, par l'AFNOR, et se voir attribuer l'un des trois différents labels suivants pour une durée de trois ans :

Centre de Ressources Technologiques (CRT) ;

Cellule de diffusion technologique (CDT) ;

Plate-forme technologique (PFT).

CRITT par régions

Une liste non exhaustive des CRITT est présentée ci-dessous par région.

