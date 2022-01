cm et ossature bois. Bloc de chanvre ép. 15et ossature bois.

La brique de chanvre ou bloc de chanvre est un matériau de construction isolant dans la masse. Ce matériau parfois dit éco-hybride[1] (car composé d'un produit végétal et d'un liant minéral) est composé de chènevotte (partie ligneuse de la tige du chanvre, dure et légère, isolante et riche en capillaires d'une taille de 10 μm et 50 μm ) et de chaux aériennes et hydrauliques.

C'est une alternative aux matériaux conventionnels synthétiques, souvent polluants. Elle trouve sa place dans l'éventail de solutions de construction satisfaisant le besoin d'économie d'énergie, l'exigence du développement durable et la demande de construction d'habitats sains. Ce matériau est utilisé pour la construction de bâtiments labellisés « BBC Effinergie », c'est-à-dire conformes à la réglementation thermique RT 2012 en application pour tous les types de construction depuis le 1er janvier 2013 .

La construction en béton de chanvre en France date du début des années 1990. Ce béton était alors fabriqué sur place où il était banché. La brique de chanvre permet aujourd'hui une utilisation aisée de ce matériau pour la construction ou l'isolation thermique. L'assemblage de blocs se fait à joints minces pour ne pas réduire les performances thermiques.

Il existe également des blocs de béton de chanvre qui se montent par emboîtement à sec grâce à un système de rainures et de languettes.

Bétons de chanvre [ modifier | modifier le code ]

On peut construire en « béton de chanvre » avec d'autres techniques de mise en œuvre : technique banchée ou technique projetée. Le béton de chanvre est un matériau de remplissage. Il n'est pas porteur contrairement au béton armé par exemple. Les bétons de chanvre sont obtenus à partir d’un mélange d’un « granulat végétal » : la chènevotte et d’un liant seul ou d’un mélange de liants.

Différents mélanges et liants ont été testés dont chaux vive, chaux hydraulique, chaux aérienne ou autres liants hydraulique de type ciment naturel Prompt et pouzzolanique[2] etc.

Historiquement, les premiers bétons de chanvre ont été mis en œuvre à la fin des années 1980 - début des années 1990. La technique était alors banchée : entre les banches de maçons, ou sur un lattis lorsqu'il s'agit de toiture, on répand le mélange chaux-chanvre. Celui-ci est préparé dans une toupie, un malaxeur, une bétonnière voire à la main. Le décoffrage s'effectue dans la journée. Dans ce cas, la qualité et l'homogénéité du mélange sont bien contrôlés.

L'autre technique, différente et peut-être complémentaire de la première, apparaît au début des années 2000[3], c'est le béton de chanvre projeté. On peut s'en servir en construction neuve, en rénovation. Il est aussi utilisé parfois en isolation par l'extérieur. Par exemple sur immeuble à étages, neuf et bioclimatique (orientation nord–sud) construit à Paris en 2012-2013, labellisé BBC Effinergie, alors que le matériau était en hors des DTU. Les murs de cet immeuble ont été équipés de sondes thermiques et les équilibres thermo-hygrométriques y seront évalués[4].





Les règles de mise en œuvre s’appuient sur une définition performancielle des mortiers et bétons de chanvre. Il appartient aux fabricants de liants de granulat chanvre de garantir : la compatibilité entre le liant et le granulat et que les mélanges qu’ils préconisent permettent d’obtenir des performances seuils attendues (tests dits « en conditions standards »).

En l'absence de DTU, ce sont les règles professionnelles relatives aux différentes utilisations du chanvre dans la construction qui permettent de définir les caractéristiques et les règles de mise en œuvre. Ces règles Professionnelles sont éditées par l'association Construire en Chanvre.

Au sein des règles professionnelles de la construction chanvre, il est nécessaire d’être formé afin d’être assuré. « …tout entrepreneur doit, s’il désire mettre en œuvre du béton de chanvre, contacter son assureur afin de lui apporter la preuve de l’existence du savoir-faire et de la maîtrise du produit au sein de son entreprise. S’il n’a aucune expérience du matériau, il devra suivre (ou faire suivre à un ou plusieurs de ses salariés) une formation conforme aux règles professionnelles dispensée par un organisme habilité. L'Ecole Nationale du chanvre[5] propose des formations spécialisées dans ce procédé.





Doublage de murs existants par l’intérieur et par l'extérieur [ 6 ]

Construction de maisons individuelles avec structure en poteaux et poutres en bois, ou ossature en bois standard

Construction de maisons individuelles avec structure en poteaux et poutres en béton armé (système constructif BIOSYS)

Construction immeubles, bâtiment industriels avec structure en poteaux et poutres en béton ou en acier

Isolation acoustique performante pour studio salle de musique

Isolation extérieure.

Isolation intérieure.

Bloc de chanvre et menuiserie.

Construction d'un immeuble.

En amont de la chaîne de production, le chanvre possède plusieurs intérêts agronomiques. Il est [7]:

une bonne tête d’assolement. Il constitue un bon précédent pour les céréales car, son cycle cultural étant court, il libère le sol tôt (récolte à partir de mi-septembre en France) ;

une plante « nettoyante ». Elle exerce une concurrence forte vis-à-vis des adventices. Cette culture ne nécessite donc pas d’herbicides et laisse le sol propre pour la culture suivante ;

une plante qui améliore la structure du sol. Grâce à son système racinaire profond, elle ameublit le sol. Elle apporte également une quantité importante de matière organique (2 à 3 t/ha ) ;

) ; une plante qui ne nécessite ni fongicides, ni insecticides. Il n’existe pratiquement aucun parasite, ni aucune maladie nuisible au chanvre ;

une plante qui s’adapte bien à des terres de qualité moyenne et à des climats variés grâce à son cycle court.

L'énergie grise du bloc de chanvre (énergie nécessaire à l’ensemble de la fabrication d’un produit) est inférieure à tous les autres matériaux isolants dans la masse (un rapport de 4 par rapport à la brique terre cuite et 3 par rapport au béton cellulaire), tout en ayant un bilan CO 2 négatif (stockage de CO 2 ).

