Les boules carrées ou pétanque à boules carrées sont un jeu semblable à la pétanque à boules rondes et pratiqué principalement dans le Sud de la France et en Belgique.

Créé à Cagnes sur mer en 1979 par le Cercle des Amis, la ville accueille chaque année des centaines de participants. C'est également l'occasion d'y retrouver des célèbres familles Cagnoise qui ont fait la renommée de ce Championnat tels que les familles Carzo, Maldonado, Barbi et Provençal

Le jeu des boules carrées a été inventé à Cagnes sur mer dans le département des Alpes-Maritimes . Il s'est vite répandu car plus facile pour jouer dans certains villages pentus, comme le quartier du Hauts de Cagnes. La pratique de la boule carrée se caractérise par la libération de certains aspects trop pesants de la pétanque, comme la compétition, le sérieux, et le rapport à l'argent[1]. La boule carrée est surtout une occasion de se retrouver et moins de jouer à proprement parler. Des championnats sont toutefois organisés depuis le début des années 1980 :

le Championnat du Monde a lieu durant la seconde quinzaine d'août à Cagnes-sur-Mer, depuis 1980 ;

le Championnat d'Europe se déroule chaque année à Pierrefort (Cantal), le deuxième samedi d'août, depuis 1982 ;

le Championnat de France à Bagnols-en-Forêt

le Championnat de Belgique de la discipline est organisé chaque année dans le village ardennais de Suxy chaque premier dimanche de juillet.

le Championnat Communal de Chârost dans le Cher depuis 1994.

La boule carrée se pratique avec des cubes en bois sur des terrains plats ou en pentes (jusqu'à 10 %). Les règles sont les mêmes que pour la pétanque. Le joueur doit lancer son cube en bois de 6 à 7 centimètres de côté le plus près possible d'un cube plus petit, le "titchon" (ou strace, petit).

