Birdy (film)

Birdy est un film américain réalisé par Alan Parker et sorti en 1984. Il remporte le grand prix spécial du jury en 1985.

Deux amis d'enfance reviennent de la guerre du Viêt Nam marqués à jamais : Birdy entame un long séjour à l'hôpital et ne sort plus de son mutisme. Prostré, isolé, il passe des heures à fixer le ciel et à rêver de pouvoir voler comme un oiseau. De son côté, son ami Al, gravement blessé au visage lors des combats, décide alors d'entrer dans son jeu pour l'aider à retrouver ses esprits...

Producteur associé : Ned Kopp Producteur délégué : David Manson

Légende : 1er doublage (1985), 2e doublage

Le film est l'adaptation cinématographique du roman Birdy de William Wharton. Ce dernier s'est inspiré de sa propre expérience de soldat durant la Seconde Guerre mondiale[2]. Cependant, pour coller davantage à l'époque du film, l'histoire est modifiée pour se situer durant la guerre du Viêt Nam[2].

À l'origine, Matthew Modine avait auditionné pour le rôle de Al. Mais Alan Parker préféra lui donner le rôle de Birdy[2].

Danny Glover, peu connu à l'époque, a tenu un tout petit rôle, finalement coupé au montage[2].

Le film a été tourné en Californie (Santa Clara, San José, etc. ) ainsi qu'à Philadelphie en Pennsylvanie et Wildwood dans le New Jersey[3].

Birdy est le premier long-métrage à utiliser une skycam, notamment pour la scène lors de laquelle Birdy rêve qu'il vole[2].

C'est la première bande originale de film composée par Peter Gabriel. Il a travaillé avec Alan Parker qui savait déjà plus ou moins ce qu'il voulait. Enregistrée en un week-end, elle contient des sons déjà existants (envol et chants d'oiseaux) ainsi que des rythmes indiens qui sont ensuite mixés[2]. C'est ce qui confère au film l'univers si particulier dans lequel il baigne.

Birdy reprend des thèmes chers à Alan Parker : l'amitié, la liberté, la folie ainsi que la guerre et ses conséquences (notamment celle du Viêt Nam dans le film).

Ville principale du film, on peut y voir la statue de William Penn sur la place de l'hôtel de ville. Cette statue est le sujet d'une anecdote importante dans l'histoire des deux protagonistes.

Le film a connu deux doublages en France. Le second fut enregistré lors de la sortie du film en DVD. Seul Thierry Bourdon a re-prêté sa voix à Matthew Modine tandis que les autres acteurs ont de nouvelles voix. Cependant le doublage d'origine reste audible dans quelques scènes au milieu du film, entre autres la discussion entre Birdy et son père dans la chaufferie du collège ou encore celle entre Al et le Dr Weiss (assis dans son divan) à l'hôpital.

Notes et références [ modifier | modifier le code ]