Un écoquartier est un quartier ou un ensemble de bâtiments dont la conception vise à être plus durable que des constructions standards. L'objectif est d'associer la maîtrise des ressources nécessaires à la population et aux activités de production économiques, à la maîtrise des déchets qu'ils produisent[1]. Il comprend une fourniture locale de l'énergie ainsi qu'un retraitement des déchets sur leur aire de production, compte tenu des techniques et des circuits courts de recyclage et de distribution connus respectant les réglementations en vigueur. C'est une unité d'aménagement qui produit accessoirement une unité culturelle. Cette caractéristique de maîtrise dépend généralement d'une implication des habitants.

Le terme « écoquartier » est un néologisme associant le substantif « quartier » au préfixe « éco- », qui vient du grec ancien « οἶκος », « oîkos » (« maison ») et entre dans la composition des mots « écologie » et « économie ».

Ce néologisme est à l'origine du label ÉcoQuartier[2], promu par le ministère français de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (MEDDE). Il désigne un projet d'aménagement urbain visant à intégrer des objectifs dits « de développement durable » - concernant les 3 volets économiques, sociaux et environnementaux - et à réduire l'empreinte écologique du projet. Cette notion insiste sur la prise en compte de l'ensemble des enjeux environnementaux en leur attribuant des niveaux d'exigence ambitieux[3]

Selon les promoteurs de ce terme, un écoquartier concilierait autant que possible ces différents enjeux environnementaux dans le but de réduire l'impact du bâti sur la nature :

Dans un écoquartier, les habitants seraient impliqués dès la conception du quartier ou au démarrage du projet de réhabilitation. Fidèle aux principes de développement durable qui place la concertation au cœur du processus, la conception de tels quartiers attache une importance particulière à la mixité socio-économique, culturelle et générationnelle. Le quartier durable promet un accès plus facile à des activités sportives et culturelles. Du point de vue économique, les services et les commerces se voudront multifonctionnels.

Enfin, un accompagnement est souvent mis en place tout au long de la vie de l'écoquartier pour éduquer les nouveaux arrivants et leur permettre une intégration en adéquation avec les objectifs de développement durable.

La labellisation comporte 4 étapes représentées sur le schéma. L'histogramme compare le nombre de villes labellisées depuis 2000 au nombre de villes labellisées en 2018.

Le label « ÉcoQuartier » est le résultat d’un processus comprenant la signature de la Charte des Écoquartiers par des élus et leurs partenaires. Cette charte contient 20 engagements répartis en quatre parties majeures : « Démarche et processus », « Cadre de vie et usagers », « Développement territorial » & « Environnement et climat ». L'obtention du label "ÉcoQuartier" s'inscrit dans une démarche volontaire et partenariale, aucune aide financière n'est prévue.

La labellisation comporte quatre étapes correspondant aux différents stades du projet. La séparation du Label en quatre étapes permet au ministère de mesurer la tenue des engagements des collectivités dans le temps.

Étape 1 : obtenu par la signature de la charte « ÉcoQuartier »

Étape 2 : engagement du chantier. Le label écoquartier « étape 2 » est délivré par la Commission nationale ÉcoQuartier après expertise.

Étape 3 : livraison de l’ÉcoQuartier, label obtenu après ici aussi expertise.

Étape 4 : confirmation de l’ÉcoQuartier, crée en 2017, permet de mesurer la tenue des engagements dans le temps, après 3 ans de vie dans le quartier [ 6 ] .

De l’élaboration à la phase d’exploitation, tout quartier est le résultat de l’action entreprise par une multitude d’acteurs aussi variés que nombreux. L'idée de parer une opération d'urbanisme du label « Écoquartier » émane généralement de la collectivité concernée ; parfois, d'un collectif de citoyens.

Une équipe de maîtrise d'œuvre pluridisciplinaire est sollicitée pour articuler les enjeux entre eux : urbanistes, paysagistes, architectes, sociologues, consultants en environnement… Lesquels doivent se montrer particulièrement ouverts à la protection de l'environnement.

Un écoquartier ne pourrait pas se faire sans grands acteurs du bâtiment et des professionnels de l'acte de construire tel que les assistants à maîtrise d'ouvrage (AMO, concepteurs, promoteurs, architectes, paysagistes, ingénieurs...) nécessaires afin d'assurer la cohérence du projet. On retrouve donc des promoteurs, investisseurs et gestionnaires de réseaux tel que le groupe MecoConcept & Assainissement[7] associé au groupe Betem International[8] qui ont pour concept des offres d'écoquartiers autonomes en énergie et en eau potable. En France, les bailleurs sociaux se sont beaucoup impliqués dans les quartiers puisqu'ils ont tout intérêt à voir les factures énergétiques diminuer. Ils sont devenus un moteur majeur dans le lancement de telles opérations.

La participation des habitants doit s’établir très en amont de la construction ou de la rénovation du quartier. En prenant ainsi part à la conception de leur futur lieu de vie, les habitants sont incités à respecter les principes de fonctionnement (notamment les taux de tri ou de possession d'une voiture, deux indicateurs souvent révélateurs du succès d'un écoquartier). On peut souligner l’originalité des démarches développées pour encourager cette participation : réseau intranet au quartier, forum internet, publication de revue de quartier, débats, séminaires, expositions… Les associations de défense de l’environnement sont étroitement impliquées, ayant des intérêts évidents dans la mise en place de tels quartiers. La participation civique couplée au principe de subsidiarité est un élément essentiel d’un quartier durable. Ainsi, dans une école primaire de Beckerich au Luxembourg, il a été demandé aux élèves d’imaginer la forme des parterres autour des arbres de leur école. Résultat : ils ont imaginé des parterres en forme d’étoiles là où les architectes tracent généralement de simples ronds ou carrés…

Dans l’optique de réduction des distances, le quartier écologique tente d’établir un zonage multifonctionnel. Réunissant évidemment du logement (majoritairement collectifs), mais aussi des entreprises, des services, des commerces (souvent au rez-de-chaussée des immeubles), des établissements publics, des salles de spectacle,… Un exemple de ce genre d’installation est le centre Krokus à Hanovre, qui réunit sous le même toit : une bibliothèque, un centre d'arts, des salles de réunions, un studio, un atelier et une maison de quartier. Ou encore l'éco-cité Tianjin en Chine qui rassemble des logements, des parcs et jardins, des écoles des équipements médicaux, des quartiers d'affaires avec une volonté d'utilisation de véhicules hybrides pour les trajets entre les différentes installations[9]. Dans ce zonage multifonctionnel se trouvent également de nombreux espaces verts. Ici aussi, les quartiers durables marquent leur originalité par le fait d'éviter la séparation entre les jardins privés et les espaces publics, ceci afin de constituer un continuum vert et d'augmenter le bien-être.

Dans la conception des écoquartiers la mobilité et les déplacements sont des enjeux environnementaux mais aussi économique incontournables afin de diminuer la pollution de l’air et les émissions de gaz à effet de serre. Les concepteurs préconisent le développement des transports collectifs et l’utilisation de mobilités douces, mobilités durables, aussi appelé "Écomobilité", comme alternatives à l’usage de la voiture en lien avec la densité urbaine.

Les ambitions en matière de mobilités affichées dans les projets d’écoquartiers prennent en compte les déplacements au sein de ce dernier tout en travaillant sur une densité et une compacité acceptable. Les mobilités douces tel que le vélo, la marche, et les transports collectifs tel que l’auto-partage ou le covoiturage sont privilégiés pour réduire la dépendance à l’automobile. L’intégration des mobilités douce se fait par la mise en place d’aménagement de services tel que des accès aux vélos importants dans les espaces publics, la limitation de stationnements des voitures, l’adaptation des espaces publics pour faciliter l’accès au quartier et dans le quartier ou encore l’aménagement de parkings de manière restreints, aux périphéries des écoquartiers, loin des logements et des bureaux. L’éco quartier « Danube » à Strasbourg est un parfait exemple ou le stationnement automobile est très restreint ou le nombre de places de stationnement automobile prévu pour les habitants du quartier est de 1 place pour 2 ménages[10]. Cela permet de limiter les circulations internes mais cela permet aussi l’aménagement de nouveaux types d’espaces plus favorables au mode de vie des habitants: l’augmentation de la taille des logements, influencer leurs pratiques de déplacements, en effet, la proximité du stationnement renforce la fréquence d’usage de la voiture.

Ces aménagements vont susciter des pratiques de mobilités différentes selon l’implication des habitants et par exemple la distance de marche acceptable selon eux. Elle est par exemple en Belgique de 300 à 600 mètres. Cette distance est beaucoup plus importante en Roumanie[11].

La mixité intergénérationnelle, culturelle et socio-économique est une priorité dans l’élaboration d'un quartier durable. Pas toujours facile à réaliser concrètement, celle-ci est nettement encouragée par divers moyens : en variant la taille de l'appartement, en aménageant des appartements pour certaines catégories de personnes (personnes à mobilité réduite, personnes âgées) et en fixant une limite maximale aux revenus des locataires… À Hammarby, en Suède, le sport a aussi été mis à l’honneur avec des pistes de jogging et des terrains de sport en plein air au cœur du quartier[réf. nécessaire].

Pour certains[Qui ?] l'écoquartier représenterait une version miniature de la ville idéale, dans laquelle les habitants et leur milieu vivraient en parfaite harmonie. En ce sens les écoquartiers sont une opportunité pour les urbanistes et les architectes voulant révolutionner le "vivre ensemble". De nouvelles réflexions concernant la vie en communauté émergent tels que les habitats groupés, autrement appelés cohabitats. Ces structures sont destinées à accueillir des familles partageant des pièces communes. Ces habitats sont fondés sur l'entraide et le gain de place, l'objectif étant de faciliter les échanges humains au sein d'un groupe mais ils permettent également de réduire la consommation d'électricité et l'empreinte écologique.[style à revoir]

L'habitat groupé représente sans doute une caractéristique que de nombreux écoquartiers pionniers d'Allemagne ont en commun, tels que le Quartier Français, Loretto ou Mühlenviertel. L'habitat groupé de Loretto a par ailleurs permis la création d'associations chères au quartier ainsi qu'un festival nationalement reconnu. Ce type d'habitat étant de plus en plus en vogue, les prix au mètre carré ne cessent d'augmenter, attirants ainsi une population des classes moyennes[12].[style à revoir]

L'architecte Rudy Ricciotti, lauréat du grand prix national de l'architecture en 2006, estime le concept d'écoquartier vide et racoleur au point de le qualifier de « terme abominable » et de préciser : « c'est un slogan politique approximatif, adossé à beaucoup d'ignorance et de cynisme »[13].

D'autres[Qui ?] estiment que le concept d'écoquartier prend un certain sens quand il s'agit de rénovation urbaine, mais se contredit quand il s'agit d'implantation détruisant un milieu naturel ou semi-naturel. Et certains s'étonnent[réf. nécessaire] de voir naître des projets d'écoquartiers ruraux[14],[15] très déconnectés des services (transports en commun ou gare, école, alimentation, santé). Si la concentration de l'habitat et des activités humaines est moins écologique que la répartition de la population dans des villes plus petites[réf. nécessaire] (immeubles énergivores, importation alimentaire), le comportement des habitants influence la qualité finale du quartier (écocitoyenneté, avec utilisation de transports propres, tri des déchets, développement de l'auto-énergie et mise en commun des moyens, etc.).

Selon une étude de 2013, en France, les écoquartiers reproduisent souvent des erreurs faites par les concepteurs de villes nouvelles. La « carte blanche » qui leur est laissée ne les incite pas à tenir assez compte des besoins des habitants et (dans le cas des écoquartiers) des conditions de soutenabilité (biodiversité, énergie, adaptation au changement climatique, etc.)[16]. Ainsi, selon le sociologue Michel Bonetti coauteur du guide[17] « préconisations pour la conception et la gestion d'un écoquartier : les organismes HLM impliqués dans le développement durable », « On voit fleurir des formes dont le fonctionnement social est très problématique, telles que l'urbanisme sur dalle, le développement d'immeubles à coursives, la réalisation d'îlots fermés et de cœur d'îlots complexes, avec une multiplication des passages traversants. Autant de formes qui sont souvent proscrites dans les projets de rénovation urbaine » avec des espaces publics parfois confondus avec l'espace privé, contredisant les démarches engagées dans la rénovation urbaine[16]. Les objectifs d'efficacité énergétique et de bonne gestion de l'eau et des déchets restent pertinents dans les écoquartiers, mais leur conception architecturale semble parfois inadaptée, par exemple avec des exercices esthétiques se voulant modernistes de façades uniformes ou de pieds d'immeuble presque « aveugles »[16]. Bruno Bessis[18] estime que dans ces cas, il ne s'agit pas de véritables écoquartiers, mais selon lui, « la force du label 'Écoquartier' est justement de ne pas proposer de modèle »[16]. Comme les villes nouvelles, ces quartiers laissent une certaine place à la nature, mais tiennent peu compte des habitants qui n'y arrivent qu'après la construction et se voient imposer des formes urbaines et modes de vie proches des projets urbains habituels[19].

Des voix s'élèvent[Qui ?][style à revoir] aussi pour dénoncer la récupération du concept par des « promoteurs architectes » dont les projets ne respectent qu'en partie la notion d'écoquartier et peuvent même à terme contribuer à augmenter l'empreinte écologique (déplacements non raisonnés, commerces de proximité non prévus)[20],[21],[22].

Par ailleurs la création de ces quartiers nouveaux ne doit pas masquer la nécessité de rénover nos villes[style à revoir] entièrement et surtout de faire évoluer le comportement des habitants en favorisant les échanges et la concertation (écologique, politique, économique) dans les quartiers existants[21].

Pour diverses raisons, certains projets de constructions d'écoquartiers n'ont jamais vu le jour. D'autres ne sont pas perçus comme des écoquartiers à part entière. En voici quelques exemples :

Le quartier de Songdo à Incheon : Ce nouveau quartier, construit à partir de 2003, se situe aujourd'hui tout autour d'un parc de 41 hectares. En 2003, l'association Birds Korea avait appelé à l'arrêt des travaux à cause de la perte de la vasière qui abritait plusieurs espèces d'oiseaux menacées et servait d'étape aux oiseaux migrateurs[23]. Le quartier est finalement construit et présenté comme un modèle de développement durable grâce à ses nombreux équipements et ses bâtiments à hautes qualités environnementales constitués selon les normes de la LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

L'aménagement du quartier Confluence à Lyon : La Confluence était un vaste projet d'extension métropolitaine au Sud de Lyon. Pour transformer ce site et en faire un quartier innovant, la municipalité de Lyon a axé son offre sur des aménagements urbains (pôle de loisirs et de commerces, ouverture du Musée des Confluences ou encore accueil de grands événements culturels). Cependant, une certaine fragilité politique entre les citoyens et les aménageurs n'a pas permis un bon fonctionnement avec des partenariats envisagés. Bien que certains points semblent avantageux tels que des nouveaux emplois, des transports multimodaux ou une meilleure qualité environnementale et des meilleures performances énergétiques, d'autres points comme l'accessibilité, le stationnement, des prix très élevés (le chantier a atteint les 330 millions d'euros alors qu'il devait en coûter au départ 61 millions[24]) mais aussi des problèmes de sécurité au sein du quartier n'ont pas permis de remplir les objectifs de départ propres à un écoquartier.

Le quartier BedZED à Londres : Avec des objectifs environnementaux, énergétiques et sociaux le quartier de BedZED a eu des résultats concluants[25] jusqu'à l'instant de la fermeture de la centrale de cogénération en 2005 à la suite de pannes et de la faillite de l'entreprise chargée de sa gestion. Cette centrale devait alimenter tout le quartier en chaleur et en électricité à partir de biomasse. Les entretiens difficiles du site ont provoqué des pannes récurrentes qui n'ont pas permis un bon fonctionnement du projet. Les bâtiments du BedZED sont désormais reliés au réseau classique pour s'approvisionner en électricité[26]. Cela contredit les idées des concepteurs ainsi que le concept d'écoquartier.

Le quartier de Hedebygade à Copenhague : Comme pour le quartier BedZED, le quartier de Hedebygade a subi des dysfonctionnements dus à des erreurs d'installations, un manque de moyens pour l'entretien et de suivi par les entreprises. Le quartier n'a pas atteint ses objectifs ; les panneaux solaires et le système de récupération d'eau de pluie n'ont jamais fonctionné[26].

Un guide français réalisé en 2012[17] exprime sept recommandations :

« faire de l'écoquartier un levier de régénération urbaine des territoires dans lesquels il s'insère » ; « activer les ressources et le potentiel socio-urbain du site et de son environnement » ; « s'appuyer sur une articulation des dimensions urbaines et paysagères pour structurer l'écoquartier » ; « favoriser une mixité socio-urbaine basée sur le développement du lien social et de l'écocitoyenneté » ; « concevoir des îlots d'habitat et des bâtiments favorables à un bon fonctionnement social urbain » ; « anticiper les conditions de gestion » des déchets, des eaux et réseaux de chaleur » ; « mettre en place et faire vivre une démarche d'aménagement urbain durable » .

Les auteurs de ce guide invitent à différentier les « projets d'aménagement ou de développement urbain durable » des véritables écoquartiers qui sont des « projets destinés aux habitants qui adhèrent profondément aux exigences écologiques, et qui reposent réellement sur leur participation »[16].

Après l'évaluation (dans le cadre d'une thèse) des aspects environnementaux de 54 éco‐quartiers européens, surtout situés en France, un logiciel (« Biodi(V)strict ») a été développé en 2012 par AgroParisTech. Il vise à aider les aménageurs à développer un mini-réseau écologique à l'échelle d'un écoquartier ou d'une zone d'aménagement[27].

On trouve des écoquartiers dans les endroits suivants :

En Afrique, les acteurs publics et privés ont négligé l'investissement urbain au profit des campagnes, en conséquence les modèles d'écoquartier adaptés au contexte géoclimatique africain restent encore à inventer[28]. L'architecte-paysagiste Denis Targowla et l'architecte malien Gaoussou Traoré ont conçu avec l'urbaniste Pascal Reysset l'écoquartier Sébénikoro 2000 sur les bords du Niger à Bamako[29], l'un des écoquartiers les plus aboutis d'Afrique[30].

Sébénikoro 2000 (Niger)

Steyn City (Afrique du Sud)

Ksar Tafilelt : Le Projet Tafilelt à Ghardaïa, ville du nord de l’Algérie au Sahara, a été fondé par Ahmed Nouh en 2003. Le projet a reçu le premier prix de la ville durable à la COP22 à Marrakech et peut donc s’affirmer comme modèle d'urbanisme écologique au sein de la région nord-africaine. Tafilelt s’adapte à son milieu grâce à son architecture constituée de matériaux (la pierre, la chaux et le plâtre) dotés d’une bonne inertie thermique et issus de son environnement local. L’ensemble du projet est construit selon des méthodes ancestrales fondées sur l’architecture ksourienne de la région. Son urbanisme dense s’adapte au climat du Sahara, il favorise les ruelles ombragées et les protège des vents dominants et sableux. La modernité s’insère dans le projet par « l’introduction de l’élément «cour» pour augmenter l’éclairage et l’aération de l’habitation ainsi que l’élargissement de ses espaces intérieurs » (A. Nouh). Cette alliance entre modernité et tradition est teintée par un « acte de militantisme » répondant à une crise du logement secouant la région en 2000. Ce projet se revendiquant non lucratif vise à offrir des terrains à prix raisonnable en priorité aux familles ainsi qu'aux femmes ayant des enfants ou des parents à charge. La ville est régie par une charte signée par chaque habitant, visant à les responsabiliser vis-à-vis de l’environnement. La propreté de chaque îlot est assurée par un ménage. L’éducation à l’environnement passe également par la plantation obligatoire de trois arbres par chaque propriétaire [ 31 ] .

Vauban Fribourg-en-Brisgau : construit sur une ancienne base militaire,le quartier Vauban, bâti en 1996, près de Fribourg en Allemagne, est devenu la vitrine européenne des écoquartiers. Les 34 hectares de ce quartier regroupent 2 000 logements et 600 emplois. Ce voisinage de 5 500 habitants met l'accent sur un grand nombre d’innovations écologiques. Créé par les résidents comme un « voisinage de courte distance », les habitants de Vauban réduisent progressivement l'utilisation des voitures pour laisser la rue aux enfants. Ce modèle de Carfree passe par la mise à l’écart des places de stationnement en périphérie du quartier et une restriction de la circulation automobile. A l’inverse, une offre performante en transport collectif (bus et tramway) est proposée aux habitants avec un système de car-sharing (voiture partagé). Vauban se situe à 3 km au sud du centre-ville de Fribourg-en-Brisgau, soit à 15 minutes de trajet à vélo ce qui limite la nécessité de prendre la voiture pour accéder au centre-ville.

Le quartier de Kronsberg à Hanovre : Première phase de construction entre 1997 et 2000. Aujourd'hui 7300 personnes vivent à Kronsberg dans 2600 appartements, 150 copropriétés et environ 400 logements individuels [ 32 ] . Ce projet a été intégré au programme de développement Européen dans le cadre de l'exposition universelle EXPO 2000. Un fond spécial a été créé de façon à financer les infrastructures du nouveau quartier, la municipalité a accepté de dépenser la majeure partie des revenus issus de la vente des terrains à l'aménagement de la zone. Cela a permis de bénéficier d'infrastructures de grandes qualités dès les premières phases du projet (écoles, zones résidentielles, jardins, maison de quartier "KroKuS") ainsi que des éléments paysagers à forte identité (zones reboisées, reliefs artificiels, place centrale, système de retenue des eaux de pluie) [ 33 ] . Toutes les habitations sont des logements de basses énergies qui ne consomment pas plus de 55 kWh par m2 par an pour le chauffage. L'énergie éolienne est la principale source d'énergie renouvelable utilisée à Kronsberg ce qui en fait un exemple type du quartier à haute qualité environnementale cependant, il ne répond pas totalement à la définition d'un écoquartier en termes de mixités et de vie de quartier.

Communauté solaire de Drake Landing, un écoquartier construit en 2007 dont plus de 90 % des besoins annuels de chauffage sont couverts par l'énergie solaire.

Technopôle Angus (Montréal), un écoquartier en cours de construction en 2020-2021 dont la principale particularité est la présence d'une boucle énergétique entre le secteur industriel et commercial du projet et le secteur résidentiel. cette caractéristique permet la captation de la chaleur générée par les industries durant le jour et de la redistribuer par un système hydraulique vers le quartier résidentiel tout près pour qu'elle soit utilisée durant la nuit alors que les résidents s'y trouvent. À l'inverse, la chaleur des résidences étant devenue caduque durant la journée, les travailleurs n'y étant plus, elle est redistribuée aux locaux industriels, fermant ainsi la boucle énergétique. Le quartier possède aussi une gestion des eaux pluviales avec l'intégration de mesures e rétention et d’absorption comme les "noues", les stationnements perméables, des secteurs inondable et les aménagements paysager permettant l’absorption de l'eau de pluie [ 34 ] .

La Caserne de Bonne à Grenoble , grand prix Écoquartier 2009

Jean-Louis Borloo a confié au député Bruno Bourg-Broc, président de la Fédération des maires des villes moyennes (FMVM), la présidence de la Commission d’analyse et d’appui du Plan Ville durable en 2010, qui a procédé à l’étude des candidatures des appels à projets Écoquartier et Écocité (pour le Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer).

394 projets ont postulé au second appel à projet Écoquartiers (2011), dont près de 90 proviennent de communes de moins de 2 000 habitants, et environ 180 dossiers de communes de 2 000 à 20 000 habitants. Plus de 100 projets étant en phase opérationnelle, 140 en phase pré-opérationnelle. 50 % sont en ville renouvelée (sans extension urbaine, pour partie sur friches urbaines). Les résultats sont attendus pour l'automne 2011[47].

Voici les principaux projets en cours :

Tours (Indre-et-Loire) : lauréat du concours Écoquartier 2011, l'écoquartier de Monconseil, en cours de réalisation jusqu'en 2021. Commencés en 2006, les travaux de viabilisation ont porté en premier lieu sur la création d'un jardin public d'un hectare, élément structurant du plan d'aménagement global. Les logements doivent tous être certifiés Habitat & Environnement. Situé au cœur de la partie nord de la ville et de l'agglomération, ce quartier est voulu comme un nouveau centre de gravité permettant de diminuer les déplacements urbains. Les thèmes majeurs concernent la forme urbaine en relation avec les quartiers environnants, les différents modes de transports doux, la gestion de l'eau, la gestion des déchets et la maîtrise des dépenses énergétiques. L'aménageur est Tour(s) Habitat (OPH), dans le cadre d'un traité de concession passé avec la Ville de Tours.

Chantier de la Cartoucherie. Toulouse. Décembre 2015

Le , Daniel Canepa, préfet de Paris et d'Île-de-France, et plusieurs élus des communes de la région ont signé les premiers contrats-cadre « écoquartiers franciliens », permettant le lancement des huit projets suivants[86] :

Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne) : écoquartier du Sycomore ;

Montévrain (Seine-et-Marne) ; écoquartier de Montévrain ;

Meaux (Seine-et-Marne) : écoquartier Foch - Roosevelt ;

Triel-sur-Seine, Chanteloup-les-Vignes, Andrésy et Carrières-sous-Poissy (Yvelines) : écoquartier de la Boucle de Chanteloup ;

Mantes-la-Jolie et Rosny-sur-Seine (Yvelines) : écoquartier des Hautes-Garennes ;

Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) : écoquartier des Docks ;

L'Île-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) : écoquartier de l'Île-Saint-Denis ;

Louvres et Puiseux-en-France (Val-d'Oise) : écoquartier de Louvres-Puiseux.

En 2010, neuf communes supplémentaires ont été désignées pour la mise en place de nouveaux projets d'écoquartiers[87]:

Carrières-sous-Poissy (Yvelines) : un nouveau centre de gravité

Communauté d'Agglomération Cergy-Pontoise (Val-d'Oise) : quartier durable ZAC Bossut

Chevilly-Larue (Val-de-Marne) : quartier Anatole France

Colombes (Hauts-de-Seine) : Colombes La Marine

Communauté d'Agglomération Marne et Gondoire (Seine-et-Marne) : Cœur urbain Marne et Gondoire

Montreuil (Seine-Saint-Denis) : M’Montreuil

Communauté d'Agglomération Plateau de Saclay (Essonne) : quartier du Lycée Camille Claudel

Paris 17 e : Projet Clichy-Batignolles

: Projet Clichy-Batignolles Paris 19e : Projet Claude-Bernard Mac Donald